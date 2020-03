Adicto ambulante ta ataka y morde residente di un cas cu a aserce pa stop e di tira piedra pa kibra bentana

Posted in

Dialuna anochi a drenta informe di un bringamento dilanti di L.G. Smith Boulevard 38, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya e adicto ambulante cu tabata tin un residente di un cas wanta ta bringa cune a lage los. Polis mesora a bay over na detene ambos persona, a bin constata cu e choller aki lo mester a manda baranca den bentana di cas diabierna cu a pasa. Un di e residentenan di e cas atento a ripara cu e choller aki tabata asercando e cas cu un pierda den man, ela aserca e choller pa tahe di nobuska problema cu e cas. Den e momento ey e adicto ambulante a bula riba e residente morde den su garganta y mande riba vloer wantando e den un choka. E pareha di e residente a scucha e desordo y a core sali pafor pa purba kita e choller for di su casa pero esaki no a logra. Cu yegada di polis e choller a stop di ataka e residente. Presencia di ambulans a ser pidi pa e residente cu a keda herida cu entre otro mordi na garganta y otro sla na cabez y a wordo transporta pa hospital pa tratamento medico.

Den nos video di youtube tini parti di e video cu testimonio di e casa.