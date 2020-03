Premier na Parlamentario Vrolijk: TERMINAL DI ENERGIA ARUBA TA UN COMPANIA COMPLETAMENTE DI PUEBLO DI ARUBA

Premier Evelyn Wever-Croes a ricibi pregunta di Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP) relaciona cu acusacion di oposicion den direccion di Premier Wever-Croes. Politiconan di partido AVP ultimo simannan ta insinuando cu Premier Wever-Croes a traves di su famianan lo ta doño di e compania recien incorpora Terminal Di Energia Aruba (TDEA). Parlamentario Edgard Vrolijk mesora a demanda claridad di Premier Wever-Croes.

Cumpliendo cu e transparencia cu semper e ta aplica den su trabou, Premier a publica e contestanan riba e preguntanan

TDEA

Compania Terminal di Energia Aruba a wordo lanta pa por tuma over e terminal una bes Citgo traspasa esaki pa Gobierno, mientras cu Gobierno ta en busca di un otro operador pa e terminal. E rason cu Gobierno mes no por a tuma e terminal over, ta pasobra Gobierno ta convenci cu a traves di un compania estatal, e terminal por wordo opera mas eficientemente. E motibo cu Gobierno a scoge pa RdA no tuma e terminal over, sino un compania estatal nobo, ta pasobra RdA lo mester tuma over e operacion di e refineria, pa mantene esaki mientras Gobierno ta busca un otro operador pa e refineria.

KEN TA DOÑO Y KEN TA DIRECTOR DI TDEA?

E accionnan di TDEA ta pa 100% den man di RdA y e accionnan di RdA ta 100% den man di Gobierno di Aruba. Pues ta trata di un compania estatal cu ta totalmente den man di pueblo di Aruba. Premier a manda e registro di accionista pa prueba esaki na e Parlamentario.

E director di TDEA ta RdA. Premier a manda e registro di Camara di Comercio como prueba di esaki. Premier a manda tambe e acta di incorporacion di TDEA.

Cu esaki ta prueba cu e acusacionnan di oposicion ta totalmente falso.

Por cierto esaki ta e mesun structura cu tin entre RdA y FMSA desde 2016, pues no ta algo nobo ni diferente.

RUDY CROES

Parlamentario Vrolijk a puntra tambe si sr. Rudy Croes, ex Minister di Husticia ta den servicio di Gobierno. Esaki basa riba acusacionnan di AVP cu e lo ta gana hopi placa den servicio di Gobierno. Riba esaki Premier tabata hopi enfatico.

“Sr. Hyacintho Rudolf “Rudy” Croes, no ta den servicio di Gobierno y no tabata den servicio di Gabinete Wever-Croes na ningun momento.Sr. Hyacintho R. Croes a wordo nombra pa Minister di Husticia actual como miembro voluntario den e comision consehero especial Security Advisory Board & Task Force (SABTF), a base di su experiencia amplio como ex-Minister di Husticia. SABTF tin entre otro como tarea pa conseha Minister di Husticia riba tereno di maneho pa preveni y combati criminalidad, optimalisa siguridad na frontera, y garantisa siguridad di henter comunidad. Mi ta lamenta cu, mirando cu Rudy, al igual cu esposa di lider di AVP, ta luchando pa su salud, AVP no sa di respeta esaki, y hasta den circumstancianan dificil asina, ta scoge pa lastra hendenan cu no a haci nan nada. E nivel di politica di AVP lamentablemente ta birando dia pa dia mas baho y mas mahos. Ta tristo ora cu e unico oposicion cu bo por hiba, ta basa riba mentira y creando odio contra hendenan cu no ta ni den politica mas pa defende nan mes. Pero esaki pueblo lo sa di husga e nivel mahos aki di politica, otro aña ora tin eleccion”, Premier Wever-Croes a duna di conoce y ta spera asina di a contesta e preguntanan di Parlamentario Edgard Vrolijk.