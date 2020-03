AHATA: Ocupacion di hotel a sigui baha na Februari

ORANJESTAD, Aruba – 9 di Maart 2020: Aruba Hotel &Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion yprijs di hotelnan tur luna, y pa luna di Februari 2020 e CEO di AHATA Tisa LaSorte ta anuncia cu e ocupacion a baha atrobe, esaki ta prome cu efecto di Coronavirus a cuminsa afecta turismo.

FEBRUARI 2020

Ocupacion: E ocupacion na hotelnan a baha cu 2.5 punto compara cu Februari 2019, yegando 89.3%. Tres hotel so a experiencia crecemento den ocupacion. Februari ta normalmente e luna cu tin mas demanda cu otro luna den aña.

ADR: E balor averahe di cada camber (ADR) den Februari a crece cu 2.1% compara cu un aña pasa, yegando $367.67. Por nota cu prijsnan ta normalisando. Desde e horcannan den region Caribense di September 2017 Aruba a experiencia crecemento consistente den demanda y ocupacion. Pa motibo di e extra demanda pa nos isla, e prijsnan tambe por a aumenta den 2018 y 2019. Den ultimo lunanan por a ripara cu e demanda a cuminsa nivela, y prijsnan ta cuminsa baha bek.

RevPAR: E entrada averahe pa tur camber disponibel, na Februaritabata $328.05 un reduccion di 0.6% compara cu un aña pasa.

Na Januari y Februari Aruba a experiencia cu ocupacion averahe areduci. Mientrastanto nos por spera mas reto grandi pa turismo denlunanan venidero, pa motibo di e efecto di Coronavirus COVID-19 riba biahamento mundial. Mayoria di hotel ta ricibiendo cancelacion di reservacion pa e lunanan nos dilanti y e cantidad di reservacion tambe a cay. Ta esencial pa mercadeo internacional pa Aruba no solamente continua pero aumenta, pa por minimilisa Aruba su perdida di entrada di turismo.

E cifranan di AHATA ta basa riba 19 hotel miembro: Amsterdam Manor Beach Resort, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Brickell Bay Beach Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott Resort, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, Manchebo Beach Resort, Marriott Aruba &Stellaris Casino, Paradera Park, Renaissance Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace, RIU Antillas y Talk of the TownHotel.