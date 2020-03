Posted in

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente dilanti La Fama y e chauffeur a pega soño na stuur, un otro auto a pasa y keda pit’e te lant’e for si soño y pone bira un peliger pa trafico. Ela pega sonjo subi e acera dilanti la fama dal e palo di lus (pero suave) y a pega na soño. Un otro auto a pasa para pita te lante fey sonjo ela sigui core bay den un forma malisimo bay pariba. Na e rotonde ex-marathon bay zuid. Ela pasa riba e 2 drempelnan sin brake. Dilanti talk of the town ela bay links y memey caminda na varios ocasion y hasta a hera dal den truck bandi excas di gobernador. Ela drenta parkinglot di cinemas banda robez sali bek dilanti auto na parlamento. Yegando Citgo blvd. polis a yega pone zwaailicht y sirena y ela para dilanti e shop. Nan a pone supla y a supla casi 5 biaha e limite, 923 ugl. Mesora polis a detene y a hib’e na warda di polis.













Polis a detene chauffeur burachi cu a dal riba palo di luz y sigui core malisimo. Polis a pare na Citgo Blvd. pic.twitter.com/ZcRF4t3qPf — Reportero24 (@AWE24) March 9, 2020