Cu awa na wowo sra. Miriam Van der linden mester a wak su cas para kima por completo.

Un marduga di Terror pa un famia na Savaneta cu despues di entrega keho di distrucion di su casita na cunucu. Awor ta su cas mes mes na Rooi Cochi a wordo cende na candela. Na luna di January 2020 e senora Miriam Henriquez a entrega keho contra un hoben y su amigonan cu ta horta cabrito y ta skondenan na e famia su cunucu. A prohibi e hoben aki cu un omo a cria entrada na e cunucu. Aparentemente e hoben lo a baha su rabia y a comete distrucion na e casita na Cunucu cu ta keda patras di Tanki di Savaneta. Polis a bai y detene e sospechoso. E hoben tin e senora cu su casa menasa, cual ela skirbi tambe riba muruya na e cunucu. Ayera nochi cu e famianan tawata pasando tempo na e cunucu. E cas di e senora Miriam Vde Linden su so ta pega na candela.. No tawata tin niun hende na cas pasobra famianan tawata pasando weekend na cunucu.. E famia Van de Linden mester a yega haya su cas completamente bow candela, cu dos unidad di Brandweer no por a controla mas y e cas a pega candela por completo. Ta spera cu Husticia y investigacion forensico saca afo ta con e candela aki a cuminsa den marduga di diadomingo. Cu mientras e famia tawata ausente, pasando un weekend ameno, na cunucu. Ta wordo confronta cu un tragedia di terror. E caso aki sigur lo bira interesante, pasobra unda cu tin keho entrega di menasa caba, a sigui awor cu cas a wordo cende na candela. Ta desea e famia hopi forsa y cu pronto lo bin aclariacion y husticia.