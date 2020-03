Turista di edad manehando scooter a slip riba e awa di lama cu ta sali for di e botonan despues di a saca nan for di lama

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente banda di e rotonde dilanti Marriott cu Ritz Carlton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu aki no ta trata di un accidente pero un incidente unda un turista di edad a cay cu scooter. E turista tabata sinta abao pero tabata mustra bon y no tabata desea di haya atencion medico. E incidente ta cu e turista a slip riba e awa cu ora botonan sali for di lama nan ta kita e plug pa asina e awa sali for di e boto mientras nan ta bayendo bek na nan cas of lugar unda nan ta warda boto. E turista a pasa den un di e plasnan ey y a slip dal abao.