2 Turista Canades di edad halto sinta den auto ta wak wega na veld di Kudawecha a ofrece mucha chikito pasando mangel!

Diasabra atardi a drenta informe di cu 2 turista Canades di edad halto a ofrece un mucha mangel durante wega na veld di Kudawecha mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a topa cu un v-wagen cu 2 turista canades di edad halto cu a declara cu nan sa bin Aruba y sa bay wak wega sinta den auto pabao di e veld di Kudawecha y ora un mucha a pasa nan dilanti nan a ofrece e mucha mangel. Polis no a confia e asunto y a core cu e turistanan for di e sitio. Cu ki meta a ofrece e mucha mangel no ta conosi pero e mucha a haci bon di core bay cerca su famia y bisa locual a pasa!