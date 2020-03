Polis a detene homber cu tabata bao influencia di un of otro substancia y cu a bula den lagoen

Posted in





































Diasabra atardi a drenta informe di cu tin un hende cu lo a bula den lagoon na Oranjestad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un Mexicano cu lo tabata cu su amigo cu lo a pushe y lague cay den e lagoon . Segun testigonan e dosnan ey tabata bahando na e rand y na un cierto momento su amigo a pushe den awa. E amigo tambe a cay pero a logra sali y a laga su otro amigo atras den e Lagoen. Polis a bay yuda saca esun den e lagoon cu awa sushi pero e homber no tabata kier yudansa. Polis logra saca e persona for di e Lagoon. E persona tabata mustra bou influencia di diferente substancia. E no por a papia bon y tabata bira un poco agresivo . A pidi pa e vehiculo di transporte di detenidonan pa hib’e na warda.