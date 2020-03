Booshi Wever: FALTA DI TRANSPARENCIA Y UN MANEHO DEDICA NA PREVILEGIA AMIGONAN TIN PRIORIDAD RIBA DRECHA RWZI.

Nos suplica skirbi den diferente articulo pa atende cu urgencia RWZI na Bubali probablemente a haya oido. Minister Lopez-Tromp diplomaticamente a haci mencion di e hecho cu e minister anterior Otmar Oduber tabata na altura di e situacion deplorabel y cu ela trata na yega na fondo pa remedia esaki. UPP ta sinembargo di opinion cu Otmar Oduber deliberadamente a SCOHE pa no haci nada, pasobra dicon no a actua cu e mesun diligencia manera a sosode cu Serlimar na unda “the sky was the limit”?

UPP tin e impresion cu su intencion tabata pa laga e situacion deteriora pa e por comete actonan coruptivo djis pa previlegia atrobe un amigo/sponsor di dje. Ta parce cu un biaha mas e Scorpion aki ta “get away with crime”, enbes di condena e hecho cu Otmar Oduber a comete un crimen contra nos pais Aruba dor di laga nos Pueblo y nos economia y nos Medio Ambiente core un riesgo hopi grandi.

Desde fin di 2018 UPP a bin ta mustra riba esaki, pero un biaha mas e gobierno POREDmep a sinta man cruza laga e Scorpion haci y deshaci. Mientras nos Parlamento “otro” tambe a laga cos pasa. Manera UPP a bisa varios biaha caba, cu ni e gobierno ni e Parlamento “otro”(21) no ta interesa den e bienestar di nos pueblo, pero nan interes ta pa tene e gobierno aki na bida sin importa kico esaki lo por a causa nos pueblo.

No por ta asina cu ta parce cu Parlamento, CAFT, Gobierno POREDmep, ARA y Ministerio Publico tin tur documentonan relaciona cu e corupcion di dia cla cometi dor di Otmar Oduber aki y ta haci comosifuera nada un pasa. Ta p’esey UPP awe ta cuminsa publica e documentonan al respecto, pa poco poco pueblo mes por husga con y kendenan a colabora den henter e asunto di corupcion di e incinerator chikito.

Dia 19 di September 2018, e director di DOW ta manda un carta di “auxilio” pa e minister corupto Otmar Oduber na unda e ta notifica Otmar cu e situacion na e RWZI-nan ta MEGA-urgente. Ora cu nos a kere cu Otmar Oduber lo a haci uso di e “restfonds” di FDA pa financia e restauracion (parcial) di e RWZI na Bubali, Otmar a scohe pa cuminsa cu su hazañanan pa comete actonan bisto di corupcion pa asina ey, e previlegia su amigo/sponsor. Pa Otmar Oduber por a comete e corupcion aki, ela haya colaboracion 100% di e director di DOW, señor Marlon Croes. Enbes cu Marlon Croes como Arubiano para ariba cu e situacion di e RWZI-nan ta urgente ela SCOHE pa baila riba e tononan di e Scorpion. Y UPP a compronde cu te hasta tin corespondencia interno di DOW cu a conseha e director pa para riba cu e situacion di e RWZI-nan no por warda mas.

E documentonan cu UPP a manda pa Ministerio Publico y pa otronan ta prueba cu e director di DOW a yuda e minister grandemente den e corupcion aki. E ex-minister Oduber a haya sosten completo di e conseho di minister pa e por a comete e corupcion aki obviamente tambe.

Y awor “doodleuk” ta bay cuminsa cu e trabounan riba e RWZI-nan sin hasi ningun investigacion pa e simpel motibo pa laga tanto e minister como e director di DOW y e ex-director di Serlimar “get-away”. Y pa colmo, enbes di a condena e corupcion aki, ta haci tur cos pa tapa esaki.

Aparte di e trabounan riba e RWZI, e mesun director ta saca un “bestek” pa un destaho bou man pa compra pa e “springlesystem” pa e incinerator chikito cu keto bay NO ta funciona. By the way, cu esaki e corupcion ta bira mas bisto. Den e oferta di e otro compania local e “springlesystem” ta inclui!! Pues nan ta mas barata ainda. Kico e minister nobo ta bay haci cu esaki? Djis sera wowo y laga e corupcion sigui su rumbo? A core sera un acuerdo cu un otro compania local atrobe sin ningun clase di destaho cual ta degrada Serlimar enormemente y cu lo nifica cu e “Sangramento” di e patrimonio di pueblo aki bolbe mira luz di dia. Un sangramento cu e goberno di MEP di e tempo ey, esta na fin di 2001 te cu fin di 2009, a para. Ta permiti pa Serlimar “sangra” atrobe djis pa mantene e gobierno POREDmep na bida.

UPP ta reitira cu sin un investigacion financiero y forensico den Serlimar y den e caso aki den DOW, e fiesta lo continua.

Mester saca tur e puito for di e macuto na unda e corupcionnan, conflictonan di interes etc etc mester mira luz di dia!

Partido UPP

Booshi Wever

6 di maart 2020