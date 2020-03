Accidente cu 4 vehiculo envolvi a stagna e trafico riba e Green Corridor

Posted in

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente riba Green Corridor pariba di e rotonde banda di ex Drive-In direccion pariba. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu tabata tin 4 auto envolvi pero un di nan a sigui bay, ta un pick-up a brake y e parti patras a swing dal den un Nissan. E pick-up mes a sigui dal riba un Van. Pa cual e Van aki a dal den un otro Nissan cu a sigui core bay. Un ambulance a presenta na e sitio pero su presencia no tabata necesario debi cu no tabatin persona herida. E accidente chikito aki a causa 0cu e trafico a pega formal pa basta rato.