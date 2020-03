Ministerio Publico: Decision sospechoso Mericano ta conforme richtlijnen

Posted in

Ministerio Publico a ripara cu prensa tin preguntanan tocante un decision recien den caso di un sospechoso Mericano di un casodi zeden, cu tabata na Aruba como turista.

E decision di Ministerio Publico a wordo tuma conforme e richtlijnen (liñeanan di maneho) di Ministerio Publico pa loke ta delitonan di zeden. Delitonan leve di zeden ta bin na remarke pa un asina yama TOM-zitting. Den un TOM-zitting MinisterioPublico mes ta dicidi, debi na e seriedad menos pisa di e hecho, tocante un caso. Ora ta trata di turista esey ta hiba mayoria vezna transaccion. Ora di dicidi tocante un TOM e seriedad y tipodi e sospechoso ta wordo pisa enfaticamente.

Beslissing Amerikaanse zedenverdachte conform richtlijnen

Het Openbaar Ministerie merkt dat er vragen zijn ontstaan bij de pers over een recente afdoeningsbeslissing inzake een Amerikaanse verdachte van een zedendelict, die als toerist op het eiland verbleef.

De beslissing van het Openbaar Ministerie werd genomen conform de OM-richtlijnen m.b.t. de afdoening van zedendelicten. Lichte zedenvergrijpen komen daarin in aanmerking voor een zogenaamde TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie), waarbij het OM de zaak vanwege de geringe ernst van een feit zelf afdoet. Dat leidt in geval van toeristen doorgaans tot een transactie. Bij de beslissing over een TOM-afdoening worden de ernst en aard van een verdenking uitdrukkelijk meegewogen.