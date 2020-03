Chauffeur sin rijbewijs coriendo pick-up a sali dilanti un auto sin seguro cu su signlight cendi pa bira pero a sigui straight y nan a accidenta dilanti Cayena Mall

Diaranzon anochi a drenta informe di un accidente dilanti Cayena Mall na Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Nissan Pick-up biniendo for di Seroe Blanco a nota cu un Kia Rio biniendo for di Cumana cu signlight cendi y a kere cu e Kia Rio lo a bay pa bira pa bay Seroe Blanco y a sali bay pero e dama a djies sigui straight y a bay dal riba e pick-up. Afortunadamenente ningun hende a resulta herida. Locual polis a descubri ta cu e Kia Rio su seguro a caduca mas di un luna caba y chauffeur di e pick-up no tin rijbewijs, esaki ta algo cu ta pasando masha hopi mes unda hende cu NO tin rijbewijs ta core auto y no sa bon e reglanan di trafico y ta haya nan mes envolvi den accidente.