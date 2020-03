Posted in

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia diahuebs 5 maart 2020



08.15

N.E.M.

Uitspraak.

08.30

R.O.C.

C. ta wordo acusa di agresion sexual riba 22 di juni 2018.

09.15

J.H.K.

K. ta wordo acusa di ladronicia riba 10 di november 2016.

09.45

B.M.F.

F. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di 19 di maart 2019 pa 7 di juni 2019 y e ta wordo acusa di ladronicia riba 8 di september 2018.

10.15

E.R.C.

C. ta wordo acusa di ladronicia riba 6 di januari 2020.

10.30

A.K.G.P.

G.P. ta wordo acusa di maltrato riba prome di januari 2020.

11.15

F.D.G.

G. ta wordo acusa di menaza cu morto y destruccion riba 6 di januari 2020.

11.30

A.I.C.

C. ta wordo acusa di falsificacion na december 2019