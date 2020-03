Dama busca pa justicia no a comete falsificacion por escrito ta su nomber a aparece den e computer di e sospechoso cu si a comete falsificacion y ela bira sospechoso pero no tin nada di haber!

Recientemente nos medio a trece dilanti un foto di un dama y a informa cu e dama aki lo a comete falsificacion por escrito, nos a ricibi yamada indicando cu e dama aki no a comete e acto ey. Segun e splicacion e dama por poco a bira victima di esey pero e no a participa den esaki Pero aunke e no a comete esey Ministerio Publico a emiti un orden di buskeda y detencion di e dama aki. Pesey polis a detene y a hibe na warda di polis na Shaba pa e recherchenan cu ta trahando riba e caso. Pa e dama aki e informacion y publicacion aki a perjudica su bon nomber y imagen. Pa medio di esaki nos ta clarifica cu e dama aki no a comete e acto y ta pidi disculpa pa e informacion incompleto aki. Nos tin cu informa tambe cu nos tin 3 dia ta purba localiza vocero policial y tambe vocero di ministerio publico pa haya mas informacion di e caso aki y tambe di otro casonan pero nan no ta contesta. Ademas mester informa cu tin varios dia cu Cuerpo Policial no ta emitiendo ningun noticia di polis. Nan excusa ta cu e sistema ta down y no por haya informacion. Nos periodistanan cu ta traha riba caya tur dia ta presenta mas di 10 suseso y e oficina di vocero policial tur dia (ora e sistema ta traha) 2 of 3 cos chambom. E pregunta ta surgi si ta scondemento di e berdad tin? Pa pueblo no sa di tur e problemanan social y di justicia!

Share this: Twitter

Facebook