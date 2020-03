PROME MINISTER A HIBA PALABRA NA APERTURA DI E TRAINING DI “SIGNS OF SAFETY”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata tin e honor di hibapalabra na apertura di e training di “Signs of Safety” na variosprofesional cu ta traha cu proteccion di menor. A enfoca riba e negligencia, maltrato y abuso di nos menornan. Variosdepartamento y instancia di diferente ministerio tabatapresente cu un meta comun: traha hunto y raporta den e mesunidioma ora ta trata negligencia, abuso y maltrato di menor. E meta comun ta pa pone e mucha central. “Trahando hunto ta e unico manera cu nos ta logra”, Premier Wever-Croes a expresa.

Den e programa di gobernación di Gabinete Wever-Croes,‘Hunto pa Aruba’, e ser humano ta central. E tereno di DesaroyoSocial ta un di e prioridadnan grandi y ta exigi un cooperacionestrecho entre diferente Minister; esta Asunto Social, Salubridad Publico, Enseñansa y Husticia. Signs of Safety ta un bon ehempeldi un cooperacion estrecho, mirando cu Signs of Safety tacontribui cu tur organisacion y trahado den veld pa traha mas uniforme.

Premier Wever-Croes a expresa su satisfaccion tambe cu e proyecto Signs of Safety a cuminsa for di e veld mes, y no tasolamente un iniciativa di Gobierno. Desde 2016 tabata tindialogo entre organisacionnan y hunto a scoge pa implementa Signs of Safety riba nivel nacional. Den e forma aki, Gobierno y organisacionnan particular ta financia esaki conhuntamente, esta Gobierno via Sociaal Crisisplan Y CEDE Aruba y Samenwerkende Fondsen for di e sector particular. Asina tin mas motor tras di e proyecto aki. Cu e di dos fase di Signs of Safety, nos ta yega na un total di 250 profesional cu lo ta miho preparaden e manera di traha aki.

Durante e siguiente dianan, tur trahado lo haya hopi informacion yhermentnan pa traha cu ne. Prome Minister a encurasha tur presente pa pone e hermentnan aki den practica y pa experimenta cu nan. E implementacion ta crucial y den e caso aki, e implementacion ta depende hopi di nos trahadonan social como tambe di nan hefenan di departamento. P’esey e ta asinaimportante pa practica y kere den un metodo asina. Hopi biahanos no ta tuma suficiente tempo pa algo nobo y ta bisa lihe cu e no ta funciona aki na Aruba. Pero e methodo aki a wordo implementa den mas cu 22 pais rond mundo caba y si nos tur ta tuma e tempo y tin e pasenshi necesario, sigur nos por saca su frutonan.

Gobierno di Aruba tambe ta kere cu cada organisacion, cada director y cada manager lo mester stimula su trahadonan paimplementa Signs of Safety mas completo posibel. P’esey e taimportante pa directornan y managers tambe ta participa den e proceso, pa asina nos por implementa Signs of Safety riba nivel di nos organisacionnan.

“Pa duna un ilustracion con importante Signs of Safety ta paGobierno di Aruba, durante aña 2019 a firma un ‘MinisterieleBeschikking’ na unda e Ministernan di Asunto Social, Salubridad Publico, Enseñansa y Husticia a tuma e decision pa duna prioridad na implementacion di Signs of Safety y pa toets cada manehonobo na e puntonan di salida di Signs of Safety. Asina nos tapercura cu Signs of Safety ta keda e manera di traha den contexto di negligencia, maltrato y abuso di menor”, Prome Minister a duna di conoce.

Di esaki Prome Minister a duna un ehempel bisando cu Signs of Safety ta forma parti di e proceso di e Safety Code (e Codigo di Protecion Infantil y Hubenil) y tambe di e proceso pa yega na e Sistema di registracion central.

Na final di su discurso, Prome Minister a desea exito na cada participante cu e training y gradiciendo cada un pa haci un diferencia pa nos muchanan, hobennan y famianan na Aruba.