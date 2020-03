MINISTER XIOMARA MADURO DURANTE APERTURA DI E SEMINARIO ‘THE SYSTEM OF TOURISM STATISTICS’: UN ‘TOURISM SATELLITE ACCOUNT’ TA HOPI IMPORTANTE PA PAIS ARUBA

Oranjestad – Recientemente Minister Xiomara Maduro a hibapalabra durante e apertura di e seminario ‘The System of Tourism Statistics’ organisa pa Oficina di Estadistica di Aruba (CBS). Durante e seminario tur departamento y instancia cu ta colecta informacion di turismo na Aruba tabata presente pa asina por a mira e resultado di e trabou cu a wordo haci pa CBS asisti pa United Nations World Tourism Organization UNWTO pa yega na un Tourism Satellite Account TSA pa Aruba. E mandatario a enfatisa riba e importancia di informacion al dia di turismo pa asina por tin un mihor bista riba e impacto directo cu turismo tin riba economia di Pais Aruba.

Tourism Satellite Account (TSA)

E ehecutivonan di UNWTO a traha conhuntamente cu e expertonan di CBS pa implementa un Tourism Satellite Account(TSA) pa Pais Aruba. E informacion compila den Tourism Satellite Account (TSA) ta di gran importancia pa nos ya cu e ta contene informacion detaya pa e industria di turismo. E proyecto di TSA pa Aruba ta cuadra cu e vision di Gobierno di Aruba papromove un maneho basa riba desaroyo sostenibel pa garantisa e bienestar socio economico di e poblacion di Pais Aruba teniendo na cuenta e proteccion y preservacion di nos medio ambiente. Evision aki por wordo realisa solamente si e departamentonangubernamental, NGO, organisacionnan academico, cada un ciudadano y tambe cada un bishitante cu mester contribui na e compilacion di informacion traha hunto na desaroyo di Pais Aruba.

Presentacion di resultado di TSA

Durante e seminario sra. Vanessa Satur, Manager Technical Cooperation and Silk Road of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) a presenta e resultadonan di e TSA y otro informacionnan relevante pa e industria di turismo. E informacion cu TSA ta brinda tambe por wordo usa pa haci pronostico economico via e modelo macro economico MARUBA desaroya pa Departamento Economico di Aruba.

Gradicimento

Minister Maduro ta gradici UNWTO pa nan sosten continuo na CBS y Gobierno di Aruba pa implementa e TSA pa asina promove mihor data, mihor decision, mihor bida y un mihor Aruba.

E TSA lo keda publica oficialmente na luna di juni 2020. Alabes Minister Maduro a gradici e ehecutivonan di CBS pa organisa e seminario aki.