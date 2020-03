Booshi Wever: MANIPULACION Y SECRECIA TA SIGUI NA ORDO DI DIA ENCUANTO MANEHO DI DESPERDICIO NA ARUBA

Posted in

E siman despues di carnaval nos por a tuma nota con saltonan mortal y manipulacionnan a tuma lugar pa hustifica cueste lo que cueste “bulldozing” di e ley Serlimar. Na dos ocasion a pospone e tratamento di esaki y cu a bira comienso pa demonisa un ex-miembro di e partido geel. Pakico no ta tuma tempo pa exigi un investigacion financiero y forensico di e disaster cu a sosode na Serlimar? Tin miedo cu e rapport lo por yega na e mesun conclusion cu esun di “Bo Aruba”? Ken mester wordo protehi? Nos sa cu si mester bin un investigacion lo sali na cla cu e.o. Alan Howell ta uno cu a y ta wordo previlegia y cu e tin un conflicto di interes enorme, sin papia mes di e autor intellectual Otmar Oduber. Pero nos tin e gran sospecho cu un investigacion lo por nifica fin di e coalicion tambe.

E sobrevivencia di e gobierno gelapi aki parce di tin mas prioridad cu integridad y transparencia di gobernacion. No ban lubida con mester a doblega na e demanda di RED pa legalisa marihuana pa colmo sin discusionnan previo.

Si bin un investigacion financiero/forensico lo saca afo cu p.e. a paga pa pone “liners” cu sea no a wordo poni of en todo caso mal poni. Pero Serlimar si mester a paga p’e. Riba instruccion di ken a pagá? Esaki tambe mester keda scondí? Esaki ta ladronicia y corupcion.

Un investigacion financiero/forensico lo saca afo e cantidad di hendenan cu a ser tuma den servicio. Mescos promocionnan cu a tuma lugar contra tur regla. Unda e Raad van Toezicht di Serlimar a keda?

Un investigacion financiero/forensico lo saca afo con a maniobra contra reglanan di Cooperate Governance pa previlegia un compania amigo di e ex-minister y riba instruccion di ken esaki a sosode. Y esaki pueblo ta prohibo di sa?

Den medionan di comunicacion algun miembroan di parlamento ta expresa cu mester pasa e ley pa caba pa alivia e situacion na e dump di Parkietenbos. Aki atrobe un manipulacion di marca mayor. E ley aki NO ta regla net net nada pa cu esey. Al contrario den e ley aki ta wordo regla cu lo bin un OTRO sanitary landfill na un otro lugar pariba esun di Parkietenbos! Pues de facto den e parti ey di Aruba lo tin 3 dump!

Dicon tanto gañamento asina?

Nos a tuma nota cu a core firma cu acuerdo cu Ecogas, atrobe contra TUR regla di Good Governance! Unda e Parlamento “OTRO” a keda? No ta cu e mesun compania, cu a wordo demonisa door di miembronan di coalicion den parlamento, a cera un convenio cu de facto ta haci di Serlimar un compania di “recohemento” di desperdicio SO. E contracto aki hustamente ta mata Serlimar y ta haci Serlimar obsoleto pa loke ta trata e “beheer” cu tambe kier regla den e ley cu kier ser pasa.

E gobierno POREDmep y e Parlamento “otro” aki tin nan boca yen di transparencia. Dicon anto no ta publica e contracto aki? Of nos mester bolbe bai LAR pa haya esaki?

Parce cu e parlamentarionan di coalicion no ta siña nan les. Nan ta gusta e rol di “stempelparlement” na unda mester cumpli cu e demanda di e lidernan di partido. Esaki a sosode caba den un pasado reciente na unda parlamentarionan a wordo humiya door di Hulanda ora kier a play duro y pasa un amienda respecto e ley LAft. Esaki despues di a ricibi apoyo di e Minister-Presidente.

Awor kier pasa un ley den Parlamento sin pia ni cabes y cu lo perhudica un maneho integral y realistico di recohemento y procesamento di desperdicio na Aruba.

E bario di Prikibos a sufri pa mas di 10 aña y ora cu a kere cu e Parlamento “otro” aki lo a alivia e pueblo aki, ata awor ta admiti cu 2 aña largo a perhudica e pueblo aki mas ainda.

Den e raport di Paho, mescos den otro 3 consehonan, ta para cu un posibel solucion rapido y real y realisabel ta e rehabilitacion di e WasteAway plant di B&L. Riba pagina 34 bow punto 7.1 di e raport di PAHO di maart 2018 te hasta a sugeri pa bin cu un Sy-energia manera proponi dor di UPP. Dicon no ta usa e parti ey di e raport cu por nifica un solucion pa e habitantenan di Prikibos? Es mas dicon no ta publica e consehonan aki? Miedo tin pa prueba cu dos aña largo solamente a continua cu e perhudicamento di e pueblo di Prikibos manera gobierno AVPOR a hasi 8 aña largo!? Den e caso aki e gobierno POREDmep ta mes of mas culpabel cu esun di AVPOR!

Cu e conseho di PAHO y e 3 conseho di algun expero riba e tereno di medio ambiente den man y cu e contracto recientemente firmá tin un posibilidad pa RESCATA Serlimar. Fin di 2001 Serlimar tabata wordo desangra, pero e gobierno di MEP di e tempo ey, a stop e sangramento y a pone Serlimar ” back on track”. Awor ta tristo pa mira cu e mesun MEP den un coalicion liberal ta participa den e crimen pa desangra un patrimonio di pueblo.

Tin un solucion cu UPP a trece padilanti cu por SCAPA e patrimonio di pueblo aki.

Den curso di e siman nos dilanti UPP lo bai trata na hiba reunionnan cu esnan involvi pa plantea nos ideanan y nos ta spera cu sano huicio y particularmente e BIENESTAR di e pueblo di Aruba en general y e pueblo di Prikibos prevalece.

Lider di Partido UPP

Booshi Wever

3 maart 2020