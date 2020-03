Uitzendbureau Flexo Manpower VBA ta celebra 15 aña di existencia

Marlyn Maduro, e uitzendkracht cu a bira directora ta sigui e rumbo di difunto Hub

Diasabra ultimo, dia 1 di maart, Flexo Manpower Services VBA (FLEXO) a celebra su 15 aña di existencia. E uitzendbureau cu oficinanan na Aruba y Corsow a habri su portanan oficialmente na 2005, bou liderazgo di difunto Hub Verhalle. Den un interview Marlyn Maduro, Managing Director FLEXO, ta conta e historia di e organisacion y con FLEXO a cuminsa originalmente, pa conmemora Hub.

Di Flexo N.V. pa Flexo Manpower Services VBA

Ya caba na 1997 Hub tabata labora como un HR consultant pa diferente companianan rubiano bou nomber di Flexo N.V. Door di un crecemento den e demanda di su clientenan pa trahadonan temporal, Hub a cuminsa inclui gradualmente trahadonan riba su payroll, locual a resulta cu e compania por a lansa oficialmente na 2005 den su forma actual: Flexo Manpower Services VBA. Marlyn Maduro, ta corda: “Tur cos a cuminsa na un scala chikito; gewoon pasa bishita clientenan pa bebe koffie. Si Hub tabata wak mi na oficina e tabata manda mi riba caya. ‘Ban, bay bebe koffie’, e tabata bisa. E contacto personal aki ta un caracteristica importante di Hub. E tabata mira e potencial den hende y inverti den nan. Asina mi mes a cuminsa tambe, prome como un uitzendkracht na 2007, y Hub a dunami e espacio y guia pa mi por a keda desaroya mi mes te cu awor directora”.

Win Win Win

A traves di e añanan FLEXO a crece di un oficina cu tres empleado riba 25m2 pa un oficina di 400m2 cu 15 empleadonan. Locual si no a cambia ta e atencion personal y e guia cu FLEXO ta ofrece su clientenan y trahadonan durante un uitzend-traject. “Nos semper ta bay pa un win win win resultado”, Marlyn ta splica. Nos kier pa e cliente ta satisfecho, cu e uitzendkracht ta bay trabao contento y cu nos a facilita e colaboracion aki ta haci nos feliz”.

FLEXO ta mira colaboracion cu diferente organisacionnan como un responsabilidad importante di un doño di trabao. E uitzendbureau ta un socio di Trampolin pa Trabao, un fundacion cu ta yuda hende cu un limitacion haya trabao, y asina FLEXO ta intermediando pa por lo menos 20 persona cu limitacion caminda ya caba a logra pa 12 di nan yega na un trabao. “Nan ta hende sumamente balente y dedica na nan trabao, cu casi bo mester manda nan cas ora nan ta malo”, ta comenta Marlyn. “Ademas, nos ta guia stagiaires di EPB y EPI continuamente y nos ta traha hunto cu Jalken Antonia riba e ‘Inspiratietour’ di e programa “From Good to Great” pa alumnonan di scolnan secundario. E tour ta culmina cu un rifamento unda e ganadornan por loop mee cu nos pa un siman, un biaha mas win win win”.

Logronan Importante

Un logro importante pa FLEXO tabata e ricibimento di e prome uitzendvergunning oficial di Aruba na 2014. Marlyn Maduro ta hari: “E tabata e caracter perfectionista di Hub cu a zorg cu nos por a ricibi e honor aki. Ora e ley a cambia, e tabata e prome na Directie Arbeid en Onderzoek cu tur rekesitonan necesario pa e vergunning. Semper Hub tabata actual cu tur desaroyonan den e area di labor”. Un otro logro cu ta bal wordo menciona ta e proyecto di Hato Airport Expansion project (2015-2018) unda FLEXO a manda un grupo grandi di persona, cu paña di siguridad, helm y boots. Na Aruba e proyecto mas grandi te cu awor ta pa Aruba Aloe na 2019 unda un cantidad grandi di uitzendkrachten, di locual shete tabata personanan cu limitacion, a yuda e compania cu un order grandi di Merca.

Cu Mira pa Futuro

Entretanto ta casi un aña cu Hub a fayece, pero FLEXO keto bay ta duna honor na su nomber. Marlyn Maduro: “Semper Hub tabata disponibel pa mi y e team, cla pa scucha y cu conseho, y bo por a yame semper dia y anochi. Hub tabata laga bo sinti na cas. Igual pa e uitzendkrachten, pe tabata sumamente importante cu nan ta wordo paga na ora. Si e tin di para den rij na banco pa busca nan salarionan den cash, pasobra pa kalke motibo nan no por a bin busca nan check, Hub tabata haci’e”. E dedicacion aki pa coleganan y uitzendkrachten FLEXO ta sigui: “Nos ta traha cu hende y pa hende, y cu un devocion asina hera bo ta lubida cu bo ta trahando”, segun Marlyn Maduro.

Flexo Manpower Services VBA ta specialisa den e empleo temporal di trahadonan den casi tur sector. Nan ta yuda yena vacaturanan fiho, ta ofrece training y e servicio di payroll. Mas informacion pa doñonan di trabao y solicitantenan por wordo haya riba www.flexomanpowerservices.com, y e ultimo vacaturanan ta wordo poni riba nan pagina di Facebook.

Hub Verhalle

Inspiratie Tour

Marlyn Maduro

Otorgamento 1ste Uitzendvergunning

Team di Flexo

Trahadonan na Aruba Aloe

Flexo Manpower Services VBA viert 15-jarig bestaan

Marlyn Maduro, vroeger uitzendkracht nu directrice, zet de koers van Hub Verhalle voort

Afgelopen zaterdag 1 maart 2020, vierde Flexo Manpower Services VBA (FLEXO) haar 15-jarig bestaan. Het uitzendbureau met vestigingen in Aruba en Curaçao opende officieel haar deuren in 2005, onder leiderschap van de nu inmiddels overleden Hub Verhalle. In een interview met Marlyn Maduro, Managing Director FLEXO, wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de organisatie en hoe het oorspronkelijk is begonnen, ter nagedachtenis aan Hub.

Van Flexo N.V. naar Flexo Manpower Services VBA

Reeds in 1997 werkte Hub als HR consultant voor verschillende Arubaanse bedrijven onder de naam van Flexo N.V. Vanwege een groeiende vraag van zijn klanten naar tijdelijke mankracht begon Hub gaandeweg personeel op zijn payroll te zetten, hetgeen uiteindelijk in 2005 leidde tot de officiële oprichting van het bedrijf in haar huidige vorm: Flexo Manpower Services VBA.

Marlyn Maduro, herinnert: “Het begon allemaal heel kleinschalig, gewoon met koffie drinken bij de klanten. Als Hub me op kantoor zag dan stuurde hij me weg. ‘Hup, ga koffie drinken’, zei hij dan. Dit persoonlijk contact was heel kenmerkend voor Hub. Hij zag het potentieel in mensen en investeerde dan hierin. Zo ben ik dus ook begonnen, als een uitzendkracht in 2007, en Hub heeft mij de ruimte gegeven om me te blijven ontwikkelen tot nu uiteindelijk directrice.”

Win Win Win

Door de jaren heen groeide FLEXO van een kantoor met drie werknemers op 25m2 naar een kantoor van 400m2 met 15 werknemers. Wat niet veranderd is, is de persoonlijke aandacht en begeleiding die FLEXO aan haar klanten en werknemers biedt tijdens een uitzend-traject. “We gaan altijd voor een win win win situatie, legt Marlyn uit. We willen dat de klant tevreden is, dat de uitzendkracht blij naar werk gaat, en dat wij die samenwerking tot stand hebben gebracht maakt ons weer blij.”

FLEXO ziet samenwerken met verschillende organisaties als een belangrijk onderdeel van werkgeversverantwoordelijkheid. Zo is het uitzendbureau partners met Trampolin pa Trabao, een stichting die zich inzet om mensen met een beperking aan het werk te helpen, en bemiddelen ze voor ongeveer 20 mensen met een beperking, waarvan reeds 12 aan het werk zijn geholpen. “Het zijn hardwerkende en toegewijde werknemers die je bij wijze van spreken naar huis moet sturen als ze ziek zijn”, aldus Marlyn. “Ook begeleiden wij onze stagiaires van de EPB en de EPI op constante basis en werken wij samen met Jalken Antonia aan de ‘Inspiratietour’ vanuit het programma “from Good to Great” voor middelbare scholieren. Zo’n tour wordt dan afgesloten met verloting van een week meelopen bij ons, weer win win win”.

Belangrijke Mijlpalen

Een belangrijke mijlpaal voor FLEXO was het ontvangen van de eerste officiële uitzendvergunning van Aruba in 2014. Marlyn Maduro lacht: “Het was het zorgvuldige, haast spastische karakter van Hub die ervoor zorgde dat wij deze eer hebben kunnen ontvangen. Toen de wetsveranderingen werden ingevoerd was hij er als de kippen bij, en dus als eerste bij Directie Arbeid en Onderzoek met een compleet dossier van alle benodigdheden voor de vergunning. Hij volgde de ontwikkelen van het arbeidswezen op de voet”.

Een ander belangrijke mijlpaal voor FLEXO was het uitzenden van een grote groep uitzendkrachten voor het Hato Airport Expansion project (2015-2018), compleet met veiligheidsuitrusting.

Op Aruba was het grootste project tot heden het uitzenden van een grote groep uitzendkrachten, waaronder 7 met een beperking, voor Aruba Aloe in 2019, welke vanwege een grote order uit de States tijdelijk meer mankracht nodig had.

Blik op de Toekomst

Inmiddels is Hub nu bijna een jaar overleden, maar FLEXO draagt zijn naam nog steeds hoog in het vaandel. Marlyn Maduro: “Hij stond altijd voor mij en het team klaar, met een luisterend oor en advies, en je kon hem ten allen tijde bellen. Hij zorgde ervoor dat je je thuis voelde. Ook voor de uitzendkrachten ging hij bij wijze van spreken door het vuur: “Voor Hub was het allerbelangrijkste dat zijn werknemers en uitzendkrachten op tijd betaald werden. Als hij bij de bank in een rij moest staan om salarissen in contanten naar de uitzendkrachten te brengen die voor de een of andere reden verhinderd waren om zelf hun cheque te komen halen, dan deed hij dat”.

Deze toewijding aan collega’s en uitzendkrachten zet FLEXO voort: “We werken met mensen en voor mensen, en met een dergelijke devotie vergeet je haast dat je aan het werk bent” aldus Marlyn Maduro.

Flexo Manpower Services VBA is gespecialiseerd in het uitzenden van personeel in bijna alle sectoren. Ze bemiddelen bij invulling van vaste vacatures en bieden payroll services en trainingen aan. Uitgebreide informatie voor werkgevers en sollicitanten is te vinden op www.flexomanpowerservices.com en de laatste vacatures verschijnen ook op hun facebook pagina.