Fundacion Parke Nacional Aruba ta observa “World Wildlife Day 2020”

Oranjestad, Aruba – Mundo ta hogar di un cantidad grandi di diferente especie di flora y fauna. E rikesa di biodiversidad aki y e miyones di aña a crea e condicion perfecto pa e ser humano por biba riba e mundo aki. E coneccion entre e ser humano y naturalesa ta asina fuerte y na mes un momento asina fragil. E ser humano ta depende di naturalesa pa e aire cu nos ta respira, e cuminda cu nos ta come, e energia cu nos ta huza, y e materialnan cu nos mester pa diferente proposito.

Nacionan Uni a proclama 3 di maart como “World Wildlife Day” un dia pa celebra y ta conciente di e bunitesa y rikesa di flora y fauna riba nos planeta. E aña aki e fecha ta wordo celebra cu e tema “Sustaining all life on Earth”.

Sigun Nacionan Uni actividadnan no sostenibel di e ser humano, sobre uzo di e especienan di flora y fauna y recurso natural ta pone den peligro e habitat y ecosistema y trese un desbalanse na e biodiversidad di mundo. Casi un kwart di tur especienan riba mundo ta actualmente den risico di desaparese den e proximo decadanan, y cu nan desaparicion lo accelera e desapraricion di hopi otro especie kibrando asina e balanse perfecto di e ecosistema.

Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) ta uni su mes na observacion di e dia importante aki. Na Aruba tambe nos tin nos retonan, entre otro destruccion di habitat, e impacto di ser humano no sostenibel, y especia invasivo. FPNA ta un organisacion di conservacion cu ta maneha Parke Nacional Arikok, Sitio Ramsar Spaans Lagoen, y Parke Marino Aruba. FPNA tin diferente programa di conservacion di nos epecienan endemico pa asina aki nos por conserva e biodiversidad den e areanan di maneho. Algun programa nan cu e Departamento di Investigacion y Conservacion ta haci ta: Programa di conservacion di Shoco, tayer di Mangel, y monitoreo di parha.

E programa di conservacion di Shoco ta percura pa analisa nan habitat y asisti nan dor di crea neishi artificial unda nan por wordo realoca of establese nan mes pa asina por prospera y procrea. E tayer di Mangel su meta principal ta pa informa muchanan ariba e importancia di e mangelnan den nos ecosistema maritimo. Por ultimo e programa di monitoreo di parha ta un programa cu a wordo establesi recientemente unda nos Park Rangers lo ta un parti esencial di e programa pa colecta datos pa deduci e cantidad di especie cu tin na Aruba y tambe midi e exito di e accionan di conservacion cu ta wordo haci.

Ta importante pa nos comunidad ta mas conciente di nan impacto riba nos medio ambiente, y tambe reconose cu nos existencia ta depende di nos naturalesa. Ban hunto conserva nos naturalesa! Feliz World Wildlife Day 2020.