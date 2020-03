Booshi Wever: MAS IMPORTACION DI HENDE DI AFO TA UN QUICKFIX CU TA HIBA NA E “SHORTCUT TO HELL” PA E ARUBIANO!

Posted in

Habriendo e luna cu mester ta e luna di celebracion di nos simbolonan di identidad, ta hopi importante pa nos, enbes di pensa riba fiestamento, nos para keto y reflexiona riba e rumbo cu nos kier nos pais bay y te con leu nos por salbaguardia nos identidad como pueblo, representa dignamente den nos himno y bandera.

Nos medionan social sinembargo mas ocupa mas cu henter un polemica rond di celebracion di Aruba-dag na Hulanda y ken ta bay of keda sin bay, mientras cu UPP ta kere cu nos pueblo mester dedica mas atencion pa e nificado di un dia asina. Esta di ser orguyoso di nos pais Aruba y orguyoso di ta Arubiano, pasobra nos tin un preocupacion grandi pa cierto desaroyo cu ta tumando lugar actualmente. Y si nos no tene cuenta cu esaki, lo por nifica cu e Arubiano lo ta riba un “SHORTCUT TO HELL” mas liher cu nos ta kere.

E preocupacion aki di UPP tin di haber cu diferente articulonan cu a bin ta wordo publica e ultimo simannan, mas tanto den e corant Amigoe, na unda ta señala cu pa mantene nos nivel di bida lo ta necesario pa habri porta pa mas inmigracion.

Kico ta e hustificacion di esaki? Na prome lugar pa cumpli cu e tantisimo hotelnan cu ta planea pa wordo construi, pa cu un turismo cu ya ta mustra di ta satura y ta den un fase di sobre-turismo, manera e.o. AHATA y parcialmente SER a bin ta señala. Ta argumenta cu lo ta necesario entre 10.000 pa 15.000 trahado di afo.

Na di dos lugar, un presentacion di CAft cu a base di cifranan di SVB y tambe di parti di SER y otro organisacionnan, ta laga sa cu mas trahador di afo ta necesario pa por garantisa e nivel di cuido social aki na Aruba, particularmente pa loke ta AZV y SVB. Den e caso aki CAft ta usa e calculacion cu SVB a haci di cu lo mester un 28.000 trahado di afo.

UPP ta considera esaki un quick fix! Parce cu no kier stimula ideanan creativo pa bin cu solucion cu ta mas duradero pa nos fondonan y alabes ta percura pa e felecidad di un pueblo.Gobiernonan no tabata tin un maneho of politica di poblacion stipula. Hopi a wordo papia di capacidad di carga, e peso cu esaki lo nifica pa nos pueblo y e finanzas di e pais aki. E mesun CAft cu ta exigi pa Aruba baha su gastonan di presupuesto, ta propone un solucion riba termino cortico, cu riba e mesun termino aki tambe lo nifica cu pais Aruba lo mester mas inversion pa adapta nos infrastructura pa asina nos por carga e fluho di mas trahadonan di afo. Y tanto SVB como AHATA ta admiti cu esaki lo tin su banda menos positivo pa Aruba, unda cu mester bay tene cuenta cu otra e trahado bin di afo e kier trece henter su famia cu ne.

Cu e maneho actual di laga “el abuelo, la abuela, tio y tia” bini, e pregunta si e nos meta lo wordo logra of nos lo bay pone mas peso riba nos fondonan social. Ningun di instancianan aki en cambio, no a haci un calculacion ta cuanto e inversion aki mester ta. Cuanto scol, caretera, cas, auto riba caya, camber di hospital y logicamente hende pa traha den e sectornan aki tambeta necesario.

UPP for di aki kier a pidi tur e instancianan, manera CAft, SVB, SER, AHATA y gobierno, kende segun e articulo den Amigoe, na mei 2019, durante di un simposio di immigracion na Corsou, a compromete hunto cu Sint Maarten y Corsou, cu hunto lo bay pa asisti otro riba e tereno aki di immigracion, loke ta wordo yama tambe e maneho of politica di migracion laboral, pa publica tur documento y estudionan cu tin riba e tema aki. Di e manera pa nos como pueblo tambe por tin algo di bisa, prome cu ta laat.

Parce cu ta premira cu e trahamento di tanto hotel lo rekeri mas inmigrante. Pues asina aki kier cuminsa cu un strategia pa hustifica e expansion exagera aki?

Djis pa uza cifranan di SVB, ta nifica cu banda di e 28.000 contribuyente nobo, lo por bin extra 3 hende pa cada uno, cu lo 84.000 persona. Pues un total di 112.000 hende extra riba e pida baranca aki. Riba cada km lo mester biba 1350 hende? Tur esaki a consecuencia di e maneho ANTI-ARUBIANO di “porta habri” desde 2009 di AVPOR y cu dimension extra di “porta y bentana habri y sin kozijn” di e gobierno POREDmep!

Den e dianan aki UPP lo sigui imforma riba e topico aki!

Lider di Partido UPP

Booshi Wever

1 di maart 2020