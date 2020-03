Diadomingo mainta a drenta informe di cu un tata lo ta maltratando su mesun yiunan na un cas na Tanki leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e mama di e muchanan y tambe e mama di e tata. Ambos a declara cu e tata lo a dal y maltrata e yiu muher y e mucha a yamanan na yoramento e oficial a controla e mucha pero no tabata algo grave. Pero locual si ta grave ta e hecho cu unda e tata ta keda no ta un ambiente sano pa e muchanan cu tanto sushedad y desperdicio tur rond. Te hasta e abuela (di banda di tata) no ta di acuerdo pa e muchanan keda eynan mas. Polis a hala e tata su atencion y a pasa e muchanan na e mama. E pareha ta den proceso di divorcio y esaki no ta e prome biaha cu polis mester a bay na e adres ey.













Polis a kita yiunan for di tata den divorcio pasobra unda e tabata biba no ta un ambiente sano pa e criaturanan ey. pic.twitter.com/yEKLDRh3lr — Reportero24 (@AWE24) March 1, 2020