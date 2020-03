Homber no kier laga ex na paz y ta presenta na Kudawecha pa busca problema y menasa di kima e cas cu nan aden!

Posted in

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un persona indesea na un cas na Kudawecha y ta buscando problema ya caba den e oranan mas prome ela presenta, pero aworaki ela presenta y a menasa su ex cu e ta bay kima e cas cu e ex y otronan den e cas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber indesea no tey mas y cu ela bay den un Chevrolet Optra shinishi. Polis a bay na e adres di e homber ey na Turibana pero tampoco a bin encontra cun’e. Polis a bisa e dama pa e por pasa na recherche pa entrega keho.