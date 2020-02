DIP ta cla pa reanuda servicio pa publico dialuna 2 di Maart, 2020

Posted in

Despues cu casi 1 luna cu departamento di DIP a keda cera pa; 1. Construccion / Renobacion, 2. Introduccion di nos Sistema Digitalisa y Autonomo, 3. Curso pa prepara nos empleadonan pa e fase nobo, nos tin e grato noticia pa anuncia, cu entrante dialuna 2 di Maart 2020, DIP lo reanuda servicio pa publico.

Mester informa cu tin algun trabounan cu falta pa keda cla ainda, pero esaki lo no stroba e servicio pa publico. E cambionan cu a tuma lugar, pero ainda falta, ta simplemente pa optimalisa e servicio cu nos ta brinda na publico. Cambionan na unda cu DIP lo ilustra mas transparencia den nos servicio. Claridad na unda bo documento ta para. No mester bin DIP mas pa algun servicio, pero por haci esaki online via nos website, y mucho mas. Tur esaki ta cambionan positivo cu nos clientenan por spera den e dianan venidero.

DIP lo keda informa publico atraves di varios medio di comunicacion riba e cambio y e fase nobo cu ta bay wordo efectua. Pero por lo pronto, nos servicio lo reanuda completamente dialuna 2 di Maart.

DIP kier a jama danki pa e cooperacion y comprencion di cada cuidadano durante full e luna cu nos a keda cera.