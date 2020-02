ATROBE PROBLEMA CU PERSONANAN NOMBRA DOOR DI EX-MINISTER OTMAR ODUBER DEN APARATO GUBERNAMENTAL???

UPP a bin ta denuncia for di comienso di e gobernacion actual POREDmep, actonan fuera di lo comun cu primordialmente a tuma lugar den departamentonan cu ta resorta bou di Otmar Oduber. Nos denuncia contra e forma cu Serlimar, sin ningun escrupulo y cu bendicion hasta di e gobierno y e miembronan di parlamento cu ta apoya e coalicion, a wordo maneha. E denuncia aki a wordo ampliamente argumenta y cu hopi documentonan como prueba!

Nos a bin compronde cu e director di Serlimar cu a wordo retira, lo a acerca un oficina di abogado pa evalua un caso den corte contra e decision pa retira su persona. Si en berdad e caso resulta den corte, esaki probablemente por brinda ainda mas claridad di e corrupcion di dia cla cu a tuma lugar na Serlimar bou di e maneho di Otmar Oduber. Y esaki ta bou instruccion di Otmar Oduber??!! Y ki rol e Raad van Toezicht a hunga den henter e asunto aki?

E informacion cu lo por wordo compila den un caso di corte asina lo por aumenta e urgencia pa Ministerio Publico haci un investigacion, manera UPP a pidi den un carta fecha 2 di december 2019.

No ta conoci cuanto fechoria mas por spera di e ex-minister, pasobra tur su accionan parce di a wordo tapa “met de mantel der liefde” door di e gabinete Wever-Croes. Otmar Oduber tabata haci y deshaci pasobra NO tabata tin y ainda NO tin institutonan manera un Ombudsman y e Camara di Integridad y no lubida cu keto bay NO a bin cu e asina yamá “Klokkenluidersverordening, cu lo por a evalua y denuncia comportacion y decisionan di mandatarionan. Tin un dicho Hulandes ta bisa cu “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”. E minister a tuma su retiro y awor parce cu henter e imperio cu e kier a edifica a cuminsa mustra degeneracion. Pregunta ta con e Minister actual di Infrastrucrura lo bay atende cu e casonan aki.

Na prome lugar ta e caso di e parlamentario di partido POR sr. Alan Howell cu ta (in)directamente meti den e caso di Serlimar. Manera UPP a bin ta anuncia sr. Howell tin conflicto di interes ya cu e ta afilia na un compania di seguridad cu tambe a haya contrato cu Serlimar anto sin destaho “whatsoever”! Remarcabel ta e forma con sr. Howell a bin ta defende e maneho di Otmar Oduber, expresando cu durante 8 aña e gobierno anterior no a hasi net net nada. Pero no ta sr. Howell tabata forma parti di partido berde cu a recompensa su persona cu un posicion como coordinador di un minister di e gobierno anterior? Su loyalidad parce di tin un prijs, pasobra den POR su recompensa a aumenta explosivamente!! Esaki ta hipocrecia den optima forma!!

Otro caso cu recientemente a yega na nos orea ta un posibel fraude cu lo a tuma lugar na DIP cu otorgamento di kavel pa carnaval. Manera custumber un cantidad di persona ta paga pa peticionnan pa kavel y gran parti di esnan cu a entrega un peticion ta wordo defrauda, pasobra ta un cierto cantidad di kavel SÓ tin disponibel. Tur hende ta acepta esaki cu resignacion, pasobra ta sali for di e punto di bista cu e otorgamento ta sosode di un forma integro y husto. Informacion sinembargo cu UPP a logra di acumula ta duna un bista diferente. Parce cu dos trahador, di locual un contractant cu tabata riba lista di POR y un pensionado cu Otmar Oduber a dun’e un contract tambe, lo a otorga un kavel na un comerciante conoci den nos comunidad, un kavel “bou man” . E candidato di POR no ta esun cu tambe ta encarga cu otorgamento di tereno comercial desde 2009? Aki bale la pena un investigacion forensico pa saca afo cu no ta mesun modus operandi ta aplica cu Benny Sevinger tabata aplica tempo di e gobierno AVPOR.

Remarcabel den e caso aki ta cu tur dos contractant no a haya “toegangsontzegging” y por keda traha como si fuera nada no a pasa. Obviamente pa nan dos deshaci di tur prueba cu lo por incrimina nan??Esaki ta un practica mafioso cu ya ta conoci di O.O. Parce cu e comerciante lo a haci un suplica pa su nomber no wordo divulga, pa evita di por wordo confronta publicamente cu e acto bergonsoso aki. Si enberdad e comerciante aki ta invulcra den e corupcion aki, ta increibel con e persona aki por presta su mes pa tipo di cosnan asina. Te ainda parce di tin un silencio hermetico encuanto e caso aki. Unda e parlamentarionan cu ta cuestiona tur dia e maneho desastroso y corupto di e gobierno anterior di AVPOR, a keda??? Unda e Minister a keda of e personanan a bira tambe “untouchable”, manera ta e caso di Otmar Oduber, Howell y e hunta di supervision di Serlimar??? E comerciante ta di confia ainda, ya cu e gobierno a duna su persona e funcion importante pa eherce un cambio na un instituto importante manera HOH??

Si resulta cu en berdad fraude a tuma lugar na DIP cu otorgamento di kavel, kico esaki lo bay nifica pa tur esnan cu a paga pa por bin na remarke pa un kavel y no a haya esaki?? Nan lo haya nan placa back? En todo caso UPP ta keda insisti cu no por cera wowo pa ningun tipo di fraude of corrupcion y cu esaki tambe mester wordo atendi cu tur seriedad di e caso. No mas bagamunderia mester wordo tolera y Ministerio Publico mester duna cara y atende di inmediato cu Otmar Oduber pa evita mas tipo di bagamunderianan asina.

Candelario (Booshi)Wever.

Lider di UPP