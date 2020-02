Pa prome biaha organisa pa studiantenan di polis Blue Line Walk/Run 2020 di 6km

Posted in

MACUARIMA, ARUBA

Contacts: Jose G. (Lito) Lacle: 5272975 jglacle@kparuba.com Liliana A. Rasmijn: 5272952 larasmijn@kparuba.com Hoofd Bureau van Politie Macuarima #65 Santa Cruz, Aruba Tel: (297) 527-2900

: Pa prome biaha studiantenan di polis di klas N4-2019 lo ta organisando nan prome Aruba blue line walk/run 2020 cu lo bai tuma lugar dia 29 di februari 2020 na parking lot di Ritz Carlton.

Registracion lo cuminsa for di 5’or di atardi, pa 5:30pm lo bai tin un warm up cu zumba sigui pa e walk/run cu lo cuminsa pa 6’or, e ruta di e walk/run lo ta for di e parking di Ritz Carlton te cu arashi lora bin bek. Na caminda lo bai tin water posts cu ta wordo facilita door di Community Footprints cu ta colaborando hunto cu nos den e actividad aki. Na final lo bai tin fruta (bacoba y patia) disponibel y posibilidad di gana doorprizes.

Si ta posibel pa e participantenan bisti un T-shirt blauw y trece un boter di awa pa cu e walk/run.

Tickets nan ta 20 florin y ta disponibel pa compra na scol di polis (E.Y. Watty Vos) na San Nicolas of por yama na number di telefon 5647523 of 5666013. Nos ta ofrece pa deliver e ticketnan encaso cu no por yega na Politie Opleiding Instituut.