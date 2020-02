Bon trabao di Guardacosta, mas di 5000 kilo di droga confisca y 10 Europeo deteni riba barco Aressa

For di dialuna merdia e oficialnan masha atento a nota e boto di carga Aressa den nos awanan territorial. E barco tabata pazuid di Aruba despues di sali for di Punto Fijo. Ta trata aki di e barco Aressa operando bao bandera di Cameroon. E barco di 42 anja tabata tin abordo na e momentonan ey hero bieu abordo y tambe cantidad grandi di droga bon scondi. E barco a sali diadomingo atardi 4or y 57 minuut. Su destino tabata Grecia. Si ta bon e mester a yega den algun siman Grecia. Ta investigando si e storia y documentacion aki ta cuadra cu realidad. Abordo e diez miembronan di tripulacion a keda deteni. Ta trata di diez Europeo. Nacionalidad exacto no ta conoci. Despues cu dialuna merdia a aborda e barco a sigui cu e investigacion cu a conduci na e droga abordo. A obliga e capitan bin aden cu e barco y pa 3or y 47 di marduga diamars e barco a mara den waf di Paardenbaai na Playa. Mesora a activa cuerpo Policial. Asina hunto a sigui busca y ta descubri mas cu 200 bulto di droga. Ta sospecha cocaina. Cada bulto tin un peso di alrededor di 25 kilo. Esey ta suma un peso total di mas cu 5000 kilo. E droga a ser baha despues di merdia for di e barco Aressa. Djey a coy e droga y bay cune cu escolta di Team di Aresto y tambe Patruya di Polis directamente pa Mariniers Kazerne. Eynan lo warda e droga pa e siman aki ainda destrui esaki. E militarnan a bin cu van y truck grandi pa asina por a transporta e droga. E trabounan no a termina. Awor cu e prome fase di buskeda a termina, lo bay sigui cu e trabounan di buskeda pasobra ta sospecha cu tin mas droga abordo di e barco. Cu e hayazgo aki ta bolbe dal baho mundo un golpi hopi fuerte. Kustwacht prome cu aña a caba a logra intercepta tres cargamento di entre 1500 pa 3000 kilo den cada hayazgo. A habri aña y ta dal e lote grandi aki cu mas di 5000 kilo. Pabien na Kustwacht cu e tremendo trabou. Awor Polis a tuma over e investigacion. E barco ta keda bou vigilancia estricto.