Diaranzon mainta alrededor di 6’or un gran cantidad di avion militar di guerra a cruza riba nos isla biniendo for di zuid bayendo noordoost. Ta ser calcula alrededor di 50 avion di guerra unda nan a sigui despues no ta conosi hecho ta ulcu un colaborador di nos a yama avisa. E colaborador a hasta lanta su querida mama pa e tambe mira y a yama nos mesora. Nos ta buscando mas informacion for di nos fuentenan. Keda pendiente!