Lote multi miyonario di droga intercepta riba un barco para apenas un milla for di waf di Oranjestad

Manera nos di awe24.com a bin ta informando for di ayera caba cu Guardacosta a intercepta un barco di carga sospechoso cu tabata ancra mas of menos 1 milla for di waf di Oranjestad, net na e momentonan ey nan a aborde y nos a publica e noticia aki como primicia. Guardacosta a aborda e barco y a obliga e capitan pa nan drenta e waf di Aruba pa asina revisa e boto aki profundamente. A bin resulta cu e barco aki yama Aressa y ta un barco registra y ta nabega bao bandera di Cameroon ta trata aki di un barco di 42 anja cual dia 2 di february 2020 a sali for di Suriname y dia 17 di february 2020 a mara na e waf di Punto Fijo y diadomingo a sali for di Venezuela y dialuna tabata dilanti di Aruba unda Guardacosta a haye. Abordo di e barco aki den oranan di madruga durante un buskeda riguroso a bin descubri un lote biyonario di droga ta ser papia aki di e lote di dorga di mas grandi intercepta den nos awanan pero te ainda no por a confirma e cantidad cu exactitud. A bay over na detencion di e capitan y e marineronan unda a trasladanan pa e wardanan di polis na Shaba y Sanicolas. En total 7 persona a ser deteni y entre nan e capitan tambe. Den oranan di ayera tardi y awe madruga nos a acerca e oficialnan como tambe e vocero di guardacosta y nan a declara na nos cu nan no por duna ningun informacion ainda di e caso aki. Pero nos team di reporteronan y tambe asisti pa e Team Prensa Aruba a logra haya hopi informacion y detaye di e caso grandioso aki unda atrobe Guardacosta ta dal baho mundo un golpi fuerte cu encautamento di e lote aki. Nos lo sigui informa!