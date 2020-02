Comedia Surprise Party pa Loloi cla pa 13 y 14 di Maart

Posted in

Diabierna 13 y Diasabra 14 di Maart Aruba lo haya su prome comedia pa 2020. E gran artista Roland “Pachi” Damon a scirbi un obra cu ya caba a sali cu salanan yen na Curacao. Surprise Party pa Loloi. Den Cas di Cultura pa 8or di anochi por bin gosa e fin di siman 13 y 14 di Maart. Ta puro ambiente di harimento tin for di comienso te final. Den secreto kier a haci un Surprise Parti pa Loloi cu ta e figura principal den e comedia. Edion “Loloi” Booy a tende cu nan kier haci fiesta sorpresa pe. Asina e tabata bin tur anochi play kens y stroba e preparacion. Te ora cu e dia mes a yega. Eynan ta e parti cu abo no mag di perde. Desde comienso di e preparacion te cu e dia di e fiesta tin harimento. Tambe lo tey Chupa Chupa Band cu ta artistanan di e comedia y Loloi ta e cantante principal. Bay busca bo ticket awe mes na Citgo Blvd y Citgo Esso Ville pa asina bo no perde e comedia aki.