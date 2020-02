Mando Policial y Andin Bikker ta habri porta pa ex Polis saca mal noticia di Aruba INTERNACIONALMENTE!

Mientras cu ATA ta inverti miyones pa promove nos isla positivamente, mando policial y tambe Minister Andin Bikker ta habri porta pa un ex Polis Ellie Lust fiesta cu noticianan negativo. E lo usa tur e noticianan negativo aki pa pasa riba canal di Hulanda cu por wordo mira tambe via un programa cu e tin. Mas tristo ta cu e ex polis aki tabata bisti tur na uniform di Polis di Aruba. E tabata core den patruyanan di Polis. Baha cu Polis tur caminda y drenta cas di hende ora di asistencia. Esaki ta algo cu nunca antes nos a mira pasa. Nos mesun mando Policial y nos mesun Minister di Husticia Andin Bikker ta presta su mes pa saca paña sushi di bo cas benta riba caya. E mesun ex Polis ta papia cu sospechoso manera ta su asistencia. E motibo cu ta cay riba e situacion aki ta pasobra na Aruba mando Policial y Minister Andin Bikker ta purba persigui prensa. Awendia tin varios Polis na cas pasobra nan ta wordo sospecha di a duna prensa informacion. Hera un Polis papia cu prensa ya caba ta saca conclusion cu ta informacion. Parce mando Policial y Minister Andin Bikker kier pa Polis y Prensa riba caya ta enemigo di otro. Pa falta di conocimento e mandatario y esun liderando mando policial sin experiencia ta lubida cu e dosnan aki ta importante pa traha hunto. E trato total y preferencial duna na e Ex Polis Ellie Lust pa yena su programa cu rating na Hulanda cu noticianan negativo di Aruba ta algo totalmente di desaproba. Minister Dangui Oduber mester mira e cosnan aki un tiki mas critico pasobra su colega no por duna man liber pa mando Policial presta nan mes pa e cosnan aki. Hopi biaha un of mas miembro di prensa local a purba via nan media pa por tin acceso pa un programa local riba e trabou di Polis y Suceso. Nunca esaki ta logra. Awor ciegamente ta duna un civil ex polis acceso pa bisti uniform, core den auto di Polis, baha na asistencia hunga Polis, haci pregunta na antoho y haya contesta pa djey los su programa di TV den exterior pa mustra cosnan malo di nos isla. Un solo palabra: Aruba ta un bon madrastra y mal mama. Hasta den boto di Polis el a trip y monta un show completo. Bale la pena con ta trata Ellie Lust manera un reina pa manda noticia negativo di Aruba internacionalmente.