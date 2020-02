INVESTIGA SERLIMAR Y INCORPORA UN PLAN DI SYNERGIA PA UN SOLUCION RAPIDO, DURADERO, SOSTENIBEL Y REALISTICO PA MANEHO DI DESPERDICIO NA ARUBA

Posted in

Ta ampliamente conoci e desaster cu e minister anterior Otmar Oduber a laga atras na Serlimar, mientras cu no tin claridad ainda cuanto e desaster aki ta bay costa nos pueblo ainda. Pa e motibo aki, den varios articulonan nos a urgi e minister actual sra. Lopez-Tromp y e Parlamento pa NO aproba e ley di Serlimar, tanten NO laga haci un investigacion profundo tanto financiero como forensico di loke a pasa na Serlimar. Esaki pueblo ta reclama y ta spera di e Parlamento, particularmente despues di a critica e falta di transparencia y malgastamento di e gobierno anterior, publica den e rapport “Bo Aruba” di ARA.

Di otro banda tin cierto urgencia pa atende formalmente cu e maneho di desperdicio. E habitantenan di Parkietenbos no por sigui keda victima di e falta di maneho y vision, como tambe boycot di un solucion integral y viabel cu Bouldin & Lawson a representa mas di 10 aña pasa. Un solucion lo por tin unicamente exito si pone interes di e pais na prome lugar, sinta na mesa y di un forma profesional diseña un plan integral cu lo carga aprobacion di e esnan envolvi den e maneho di desperdicio y particularmente door di pueblo.

Mientrastanto ta necesario pa introduci un plan transitorio cu lo rekeri cooperacion entre gobierno, cu ta e prome y principal responsabel pa institui un maneho integral di desperdicio, hunto cu e compania Serlimar Sui Generis cu ta responsabel pa maneho di desperdicio y finalmente Ecogas cu tambe ta atende riba e tereno di desperdicio.

UPP recientemente a sugeri pa inclui den e solucion Bouldin & Lawson (B&L) tambe den un Sy-energia cu Ecogas. UPP ta di opinion tambe cu e RWZI-nan (Riool Water ZuiveringsInstallatie) mester wordo inclui den e plan integral aki. Motibo di esaki ta e desaroyo sumamente negativo cu a sali publica recientemente.

UPP ta convenci cu un Sy-energia entre Serlimar (cu ta e prome responsabel y doño di e WasteAway-plant di B&L) y Ecogas lo por logra ehecuta un plan di un forma mas rapido y na beneficio di e habitantenan di Parkietenbos. UPP ta na altura cu tin por lo menos 3 conseho di expertonan di gobierno y alabes di PAHO cu ta sugeri pa “rehabilita” e WasteAway- plant di Bouldin & Lawson.

E.o. a base di e consehonan aki, e ex-minister Otmar Oduber a invita Bouldin & Lawson pa hasi un “assessment” y B&L a mustra cu un inversion di apenas 5 miyon florin lo por pone e WasteAway-plant operacional atrobe y den un tempo relativamente rapido. E fluff no lo tin ningun tipo di holor y den cooperacion cu Ecogas, gran parti di e desperdicio lo por wordo procesa di un forma adecuado, duradero, sostenibel y cu ta cumpli cu e exigencianan normativo di medio ambiente di instancianan internacional. Di e forma aki tambe ta cumpli cu e proposito di un economia circular of economia blauw.

UPP ta kere cu ta necesario pa inclui den e plan integral un solucion pa e problema urgente di e RWZI tambe. Diferente rapport a indica cu si no actua awor, e resultado lo por ta un problema grandi ecologico y cu lo por ta desvastador pa salud di pueblo y tambe pa nos turismo. Gobierno no tin placa, pues por ta por yega na un acuerdo cu e companianan envolvi pa inverti tambe den un instalacion nobo. UPP ta kere cu no lo ta necesario pa usa e modelo di PPP, pasobra e sumanan cu a wordo palabra pa e tipping fee por ta suficiente pa por haci e inversion necesario.

Ta bin acerca cu diabierna 21 di februari 2020 tabata tin un caso den corte na unda un habitante di e bario di Parkietenbos a entama un caso contra gobierno. Huez a propone pa no duna sentencia di inmediato, pero a duna gobierno 3 luna pa bin cu un solucion real y realisabel.

E sugerencia di UPP ta pa implementa di inmediato e Sy-energia na unda Ecogas lo continua cu e trabou cu ya caba e ta bin ta eherce y lo mester re-activa e planta di Bouldin & Lawson. Den e caso aki nos tin 2 sistema cu ya caba ta obtenibel na Aruba y e mas importante ta cu elo nifica cu, despues cu ta atende cu Seri’Teishi debidamente, e habitantenan lo conoce liher un periodo sin molester ni di huma ni di holor manera nan tabata conoce despues di 1 di mei 2002 y sigur tempo cu e sistema WasteAway di B&L a funciona. Esaki e propio presidente di e Stichting Parkietenbos a admiti diabierna ultimo tambe. Mas importante ta cu ehecucion di e Sy-energia aki lo por ta posibel dentro di e 3 lunanan.

Pues na prome lugar mester laga hasi un investigacion profundo tanto financiero como forensico di e maneho cu e ex-minister Otmar Oduber, cu cooperacion di e director y e Raad van Toezicht di Serlimar, a permiti pa tuma lugar na Serlimar. Ta di sumo importancia sinembargo cu simultaneamente cuminsa pensa den un solucion, usando e modelo di e Sy-energia ariba menciona, pa resolve e problema agudo awor y na e mesun momento haci un estudio pa mira con ta hinca e solucion aki como parti di un maneho integral pa e maneho y procesamento di desperdicio.

Ban spera cu capricho politico no ta e motibo principal pa no logra un solucion definitivo pa dump y Ser’i Teishi cu lo nifica cu lo para e molester pa e pueblo di Parkietenbos y alabes garantiza existencia di nos compania estatal Serlimar y salbaguardia patrimonio di pueblo, segun principionan Social Democrata! E solucion t’ey, basta cu boluntad, sano huicio y profesionalismo prevalece.