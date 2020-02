2 Mucha chikito a cay for di cabay na San Fuego ora cu un Harley cora a pasa memey di e cabaynan durante trip!

Diabierna atardi laat a drenta informe di cu dilanti e entrada di Parke Arikok na San Fuego un mucha chikito lo a cay for di un cabay, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un moticiclista riba un Harley cora cu 2 tas den banda a pasa memey di e cabaynan durante un trip y esaki a pone un mucha chikito a cay for di cabay y a herida su mes. E tata di e mucha cu a bay eynan a bisa cu e ta un enfermero y cu su yiu a haya unicamente algun rasca na su curpa y no mester di ambulans. Na e mesun momentonan ey a drenta un otro informe di un incidente similar pero e biaha aki na Rancho Loco. E patruya a bay na e rancho ey y a compronde cu un otro mucha tambe a cay y a pidi pa ambulans. Pero despues di un rato a cancela pasobra e hendenan di e rancho mes lo hiba e victima pa hospital. E motociclista no tabata tin ni e decencia pa para y wak kiko ela ocasiona!