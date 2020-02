Aruba mester cuminsa paga e gastonan di PPP 82.4 MIYON FLORIN PA AÑA TE NA AÑA 2044

Den e ultimo dianan aki tin hopi comentario den comunidadtocante e topico di e proyectonan PPP (Private Public Partnership). E motibo pa cu esaki ta cu Aruba ta yegando na e punto culminante di e suma cu Aruba mester paga bek na e proyectonan PPP. E proyectonan aki a ser realisa pa e gobierno anterior cu no tawata tin e fondo pa construiedificionan gubernamental y a tuma e decision descabeya pa bay den un acuerdo di PPP. E acuerdo aki ta stipula cu un otropersona lo construi e edificionan aki, duna gobierno e yabi y gobierno lo cuminsa paga despues cada aña un suma pa haciuzo di e edificionan aki sin cu e edificio ta bira propiedad di gobierno.

Prome cu gobierno anterior a tuma over na aña 2009, ya cabatawata tin proyectonan PPP entre otro; Belfin gebouw, eedificio di Financien y Belasting; e edificio di Infra; edificio di Centro di Husticia; y e oficina di Polis na Shaba. Pa aña Aruba tawata paga 7.9 miyon florin pa tur e 4 edificionan aki hunto, cu ta edificionan relativamente grandi. Esaki, ta un bon prijscompara cu e total di gasto cu gobierno tawata paga na huur pa e departamentonan aki.

E aña aki, aña 2020, Aruba ta bay paga 82.4 miyon florin naproyectonan PPP, cu ta un aumento drastico. E acuerdonan di proyectonan PPP cu AVP a cera durante nan gobernacion, ta encera e 4 edificionan di MFA, Watty Vos Boulevard, Hospital y Green Corridor. E debe gigantesco aki ta core te cu aña 2044 y lo mester wordo paga door di nos yiunan, nan yiunan y e futuro generacion.

E suma di e MFAnan ta costa Aruba 2.7 miyon florin pa añana huur cu ta un suma hopi halto compara cu e huur pa e hulpbestuurskantoornan cu no tawata yega ni 100 mil florin. Hospital ta costa 30.6 miyon florin pa aña, Green corridor ta costa 17 miyon florin pa aña y na Watty Vos Boulevard Aruba ta paga 22.9 miyon florin pa aña pa un total di 82.4 miyonflorin pa aña.

Ta di lamenta cu e forma di financia e proyectonan cu gobierno anterior a haci ta bay pisa te na aña 2044 riba e presupuesto di Aruba. Gobierno actual a hereda e situacion akisin por a cambia nada mas ya cu tur e 4 proyectonan akitawata comprometi caba y Aruba ta obliga pa paga e suma di 82.4 miyon florin. Pio di e proyectonan aki ta, cu e gobiernoanterior no a presupuesta esaki den presupuestonan y e unicoopcion cu a keda ta pa e gobierno actual percura pa tin fondodisponibel pa por paga e proyectonan aki.

Gobierno a percura pa esakinan wordo paga no solamentedoor di e entrada di impuesto cu gobierno a bin cu nan, cu no ta suficiente pa paga e 82.4 miyon florin plus tur otro debe, pero Gobierno a bin cu un combinacion di aumento di impuesto y otro fuente di entrada pa asina no tin e peso riba e comunidad di Aruba.

“E realidad ta cu debi na e mal maneho iresponsabel di Gabinete Mike Eman, nos generacion, nos yiunan y nan yiunan, te na aña 2044 mester bay paga e debe aki di 82.4 miyon florin pa aña. Pero un cos ta sigur tambe, GabineteWever-Croes no ta esun cu a causa e problemanan financieroaki, pero nos ta soluciona nan si. Y nos ta buscandosolucionnan cu no ta pisa asina tanto riba nos pueblo, pero ta buscando otro fuente di entrada pa paga e debenan halto aki cu e gobierno di Mike Eman a ocaciona”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.