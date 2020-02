“Lion Andy Curiël – Lion Carla Martinus y Lion Geraldine Frank ta ricibi reconocimento di Oficina Internacional di Lions”

Oranjestad – For di Oficina di Lions Club Internacional, Aruba One Happy Island Lions Club a ricibi tres reconocimento pa e miembronan di directiva diario 2018 – 2019, Immediate Past President Fl. Andy Curiël, Past Secretary Fl. Carla Martinus y Past Treasurer Fl. Geraldine Frank. E reconocimento pa e tresmiembronan aki ta compromiso activo demostra na e crecemento y fortificacion di nos asociacion. President Fl. Junior Arends a felicita e tres miembronan cu nan reconocimento y a gradici nan pa excelentecontribucion y a invita Vice President Fl. Eugene Dubero pa otorganan e pin corespondiente. Lions Club International ta e organisaciondi clubnan di servicio activo mas grandi na mundo, un grupo di mas di 1.4 miyon homber y muhernan di mas di 48 mil clubnan den 200 paisnan y areanan geografico rond mundo, cual ta dedica na haci un diferencia den nan comunidad. Club di Lions ta trahavoluntariamente dunando servicio na esnan den necesidad den noscomunidad. Aruba One Happy Island Lions Club ta hopi orguyoso di su miembronan. Bo ta desea mas informacion di nos organisacion bopor bishita nos facebook page na “Aruba One Happy Island Lions Club”.