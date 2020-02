Cool FM a habri na Boneiru

For di 2 siman pasa por a kuminsa skucha músika riba 98.9 na Boneiru. E siman aki a kuminsa pone jingles i a ripará ku ta Cool FM 98.9 a kuminsa na Boneiru tambe.

Cool FM no ta deskonosí. For di 2002 a kuminsá na Aruba ku un formato diferente di músika. Via e app, website y social media por wak e video clips di e músika ku ta wòrdu toká. Esaki ta un forma nobo di radio ku bo por wak tambe.

Awor a yega na un akuerdo pa asina transmití diferente programa di Aruba pa Boneiru y tambe lo tin diferente programa for di Boneiru mes.

E radio ta riba e mesun frekwensia 98.9 i e lokutornan na Aruba ta hopi konosíi kaba na Boneiru paso nan ta bai toka na diferente evento.

Cool FM 98.9 awor ta duna oportunidad na komersiantenan ku ta na Aruba y Boneiru pa pone propaganda ku ta wòrdu skuchá na tur 2 islanan òf si nan ta deseá riba 1 isla so. Tambe lo uza social media di e radio pa promové.

Boneiru ta kresiendo hopi y a wak e oportunidad pa hiba e radio aki. A hasi un estudio pa wak si lo a pone Fresh FM of Cool FM y a ripará ku e formato di Cool FM 98.9 no tin na Boneiru. Asina a kuminsa ku for di òktober 2019 pa yega na un akuerdo i aworaki e la bira un realidad.

Danki na Boneiru pa risibí e radio y por follow nos via social media di coolfm 98.9 òf tuma kontakto ku nos via info@coolaruba.com



