“ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB A DUNA RECONOCIMENTO NA ALEJANDRINA HASSELL- HENRIQUEZ”

Posted in

Danki pa pone su hogar, tempo y talento pa e proyecto Sonrisa di Pasco 2019 por a bira un realidad

ORANJESTAD – Aruba One Happy Island Lions Club su proyectoSONRISA DI PASCO 2019 a resulta un exito y e muchanan y nan famia a keda masha contento cu e actividad aki. Nos slogan comoclub di servicio ta “Yuda Nos Yuda Esnan den Comunidad cu ta den Necesidad. Ta danki na nos colaboradornan y especial manera Alejandrina “Dientje” Hassell-Henriquez, e proyecto a wordorealiza. Pa e motibo aki den nomber di Aruba One Happy Island Lions Club Presidente Fellow Lion Junior Arends durante un eventospecial cu presencia di miembronan di e organisacion, a gradici Sra. Alejandrina “Dientje” Hassell- Henriquez pa a pone su hogar, tempo y talento disponibel pa e proyecto aki por a bira un realidad exitoso.Na varios ocasion y actividadnan di Aruba One Happy Island Lions Club, Sra. Dientje Hassell-Henriquez a bin ta duna su cooperacion.Comisario encarga cu Actividadnan di Servicio Fellow Lion Doris Lacle de Eugenio a haci entrega di e Certificado di Aprecio naAlejandrina Hassell- Henriquez den presencia tambe di Vice Presidente Fellow Lion Eugene Dubero y Secretario Fellow Lion Carolina Croes. Hopi danki y nos ta sigui conta cu e bon cooperacion.