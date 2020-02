Polis a duna homber bao influencia y cu kier a bringa, un lift pa Tarabana

Diahuebs madruga a drenta informe di cu tin un hende burachi y cu lo kier bringa na e pompstation na Oranjestad, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un persona net saliendo y cu a declara boso a bin busca ami. Pasobra eyden tin un persona dominicano cu a busk’e problema. E persona a alega cu ta di bishita aki nan for di Hulanda y ta un lift e mester pa Tarabana, y a bisa tambe cu den e lugar tin un dominicano cu lo a insult’e y pesey ela lanta contra di dje. Paden a compronde lo contrario cu ta e homber ey a bay busca problema cu un dominicano cu enberdad tabata den e luga pero testigonan den e lugar a declara cu e dominicano no a haci net nada pero e sospechoso ey ta esun cu a busca problema bolter saco di compras di cliente etc. etc. Polis mirando e seguridad di un y tur a hiba e homber Tarabana.