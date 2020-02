MINISTER DI FINANSA A ILUSTRA E SITUACION FINANCIERO DI ARUBA PA ASINA NOS PUEBLO TA BON INFORMA

Oranjestad – Durante di e conferencia di prensa semanal di Gobierno, Minister di Finansa a informa riba e situacion financiero di Pais Aruba na man di informacion cu a keda publica den e Uitvoeringsrapportage (URK) di e delaster kwartaal di 2019 cu recientemente a keda publica.

Saldo primario

E mandatario a demostra por medio di un tabel cu e saldo primario di Pais Aruba a keda crece. Esey ta nifica cu Gobierno di Aruba na e momentonan aki tin suficiente entrada pa por cubri su gastonan di operacion. Ta na momento cu mester paga e gastonan di interes di e debe di Pais Aruba, e debe aki ta crea un deficit. E grafico ta mustra cu si Pais Aruba no tabatin un debe asina grandi, Gobierno por a cumpli cu tur su obligacionnan sin problema. E dignatario a informa cu Gobierno ta trahando pa pronto entrega na Parlamento Presupuesto 2020 cu un surplus, pa prome biaha despues di hopi aña, manera acorda den e Memorandum Financiero (FEM).

Debe di Pais Aruba relata na entrada

Na momento cu Gabinete Wever-Croes a asumi e responsabilidad di gobernacion a inverti den Oficina di Estadistica CBS pa asina nan por produci cifranan real di nos GDP, pa sa exactamente con Pais Aruba ta para economicamente. Ademas di esaki e Gobierno aki a duna e departamentonan libertad di traha, algo cu no tabata por den e gobernacion anterior. E cifranan di GDP cu a ser usa den URK a ser valida pa IMF na december ultimo. Riba e grafico ta haya un bista di e debe di Pais Aruba for di aña 2012 te cu aña 2019 y tambe con esaki ta relata na e entrada di Pais Aruba, e “debt to gdp” of “schuldquote” manera nan ta wordo yama. Gabinete Wever-Croes ta trahando pa stablisa e debe y riba e grafico ta mustra con e debe relata na entrada ta bahando y ta stabilisando.

Credibilidad financiero

Pais Aruba su sistema financiero economico ta wordo evalua door di e companianan di rating internacional Fitch y Standard & Poor’s. E grafico ta ilustra con for di aña 2002 e rating di Pais Aruba a bay durante di transcurso di añannan. Por mira tambe cu e rating a baha na momento cu e Gobierno anterior a tuma e riesgo grandi y a redobla e debe y a pone cu Pais Aruba a perde su credibilidad financiero. Na momento cu e Gobierno aki a sinta, a traha duro pa por recobra e credibilidad financiero internacionalmente. Minister di Finansa a enfatisa cu esaki ta masha importante pa Aruba, pa por haya prestamonan internacional y pa atrae inversionistanan. Ta bon pa menciona cu otro paisnan den Reino por presta cerca Hulanda. Aruba no tin e luho aki y tin cu presta riba mercadonan internacional y pesey ta hopi importante pa Aruba mantene un rating positivo cu ta refleha credibilidad financiero