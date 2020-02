UPP: WHO IS SLEEPING WITH THE MONOPOLIST NOW????

Posted in

Si e siman aki nos por a tende MinPres anuncia cu lo bay na suavisa e reglanan pa establecimento di mas clinicanan priva, nos a puntra nos mes caba kico ta pasando cu e partido Social Democrata cu e gran lider Betico Croes, d.f.m., a funda??

E partido parce di berdad ta birando un partido liberal.

Lubidando kico esaki por causa cu e gastonan di AZV lo aumenta, un AZV cu ya caba ta bou di presion.

Ken lo bai controla e clinicanan aki? Of e laboratorionan? E Inspeccion di Salud Publico tin e toolnan y e personal pa hasi esaki?? Parlamentarionan di MEP cu yen di fanfaria a anuncia cu lo pidi minister di Salud pa forma un comision y (bolbe) bay studia AZV. Y diripiente sin studia kico ta e pros y cons, y warda riba resultado di estudio, ta core anuncia atrobe algo populista.

Awor nos a bin comprende cu e defensa inmenso hiba pa sigur e Parlamentarionan di MEP (-1) y di POR pa supuesto sobrevivencia di Serlimar como compania estatal a bin ta cay na awa. Si a acusa e “monopolista” di mas grandi cu e ta kibrando Serlimar, nos a comprende cu lo a cera un contracto cu e compania aki, pa esaki tuma e operacion general over na Sero Teishi, pero sin ningun cambio den prijs, sin un destaho publico y sin cu a pensa pa diseña y presenta un plan integral pa maneho di desperdicio na Aruba. Atrobe ta identifica un maneho ad-hoc, manera parce a bira custumber pa e gobierno aki.

Unda transparencia a keda? Pakico a cambia di compania, Caribbean Trucking pa Ecotech? E prijs a keda mescos? Ecogas no a bisa cu nan lo por a hasie pa 18 florin enbez di 60 florin?

Awor si Ecotech ta bon? A core cu Caribbean Trucking? Of e mester bai traha bou Ecogas? Kico tin ey bou? Kiko a pasa anto??

E sponsor di O.O. ta sigui probecha di e beneficionan di e contracto lucrativo cu ela haya via un fixmento di parti di O.O??

Ta purba di core cu tur esnan cu sea a haci daño dor di mal maneho (Davelaar) of a probecha (amigonan y sponsor di e Scorpion), pa asina laba cabez di e ex-minister? Kendenan ta den e management-team nobo? Kico minister nobo su rol ta te awor aki?

Aki parce cu ta bezig pa sea contamina e escena di e crimen cu a wordo cometi contra pueblo of estilo mafia, ta manda e “schoonmaakploeg” pa limpia henter e escena di e crimen, pa asina no por acusa sigur no e ex-minister Scorpion?

Anto partido geel ta coopera cu esaki, ora mester pasa e ley den Staten? Pakico mester a haci bida dificil di bo mesun colega, te pone bandona partido, pa awe toch bay den scochi di esun cu a wordo tilda di ta “e monopolista mas grandi di Aruba”??!

E pregunta clave aki ta: “WHO IS SLEEPING WITH WHO NOW”??

Serlimar lo keda un problema mientras no hasi un investigacion profundo prome pa sa kico a pasa, con e situacion financiero actual ta. Awor atrobe a bin cu decisionan ad-hoc, en bez di a bin cu un plan integral pa maneho di desperdicio. UPP tin e impresion cu e partidonan na mando ta sucumbi pa interes partidista y ta prefera awor di tambe subi e “cama monopolista” cu tanto a critica e miembro independiente di a hasi den pasado. Awor si e fanaticonan lo bay apoya y elogia e compania despues cu nan a lastra na tur manera y forma?

Cu e dos asuntonan ariba menciona ta mas cu obvio cu MEP poco poco ta bandonando su principio Social Democrata pa beneficio partidista y parce cu nan unico sagrado deber di nan ta awor, di “cueste loque cueste” garantisa continuacion di gobernacion?!

#hopitristo.