RESUMEN MINISTER DI FINANSA, ASUNTONAN ECONOMICO Y CULTURA Siman 10 pa 14 di februari 2020

Posted in

Minister Maduro a haci apertura di tayer di trabou di WTO riba destaho publico

Siman pasa dialuna mainta Minister Maduro di Finansa, Asunto Economico y Cultura a haci apertura di e tayer di ‘Government Procurement’ cu ‘World Trade Organization’ (WTO) hunto cu ‘European Bank of Reconstruction and Development’ (EBRD) acesora pa Prof. Steven Schooner di George Washington University Law School. E meta di e tayer ta pa familiarisa e participantenan cu e reglanan di destaho di e WTO Agreement on Government Procurement (GPA) y hunto cu esaki a trata e rekisitonan di suma, estadistica y e reglanan ora ta haci destaho electronico. Cu e cambionan haci den e Ley di Destaho Publico y e training necesario, Aruba lo cumpli cu e reglanan internacional riba tereno di destaho publico. Minister Maduro ta gradici WTO pa nan apoyo y guia y ta duna danki na Departamento Economico pa nan esfuerso continuo pa organisa tayernan importante na bienestar di comercio na nos Pais.

Conferencia di Prensa: Un bista di e situacion financiero

Durante di un conferencia di prensa Minister di Finansa a duna un bista di e situacion financiero di Aruba y a ilustra e peso financiero cu e proyectonan PPP tin riba finansa di nos Pais. E mandatario a brinda un splicacion tocante di e dos gastonan mas halto di Gobierno, gastonan di personal y gastonan di interes di e debe y a ilustra con Gobierno a stablilisa e debe . E dignatario a subraya cu Gabinete Wever-Croes ta tumando e pasonan necesario pa haci e debe di Pais Aruba pagabel pa e cuidadano, manteniendo y creando espacio pa inversionnan necesario pa e hende y nos Pais Aruba.

Minister Maduro a ricibi bishita di e ehecutivonan di World Trade Organisation

Siman pasa Minister Maduro a ricibi bishita di sr. Philippe Pelletier y sra. Nadezhda Sporysheva, representantenan di World Trade Organization Secretariat (WTO ) y sr. Pavlo Boroday di European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) hunto cu ehecutivonan di Departamento di Economia (DEACI). E ehecutivonan di WTO y EBRD a presenta un tayer tocante con mester cumpli cu e ‘Government Procurement Agreement (GPA) y con pa delinea e maneho di destaho publico. Durante e bishita na e mandatario, e expertonan di GPA a enfatisa riba e beneficionan di e GPA di WTO. E ehecutivonan di WTO lo asisti Gobierno pa prepara un sistema pa colecta e data pa asina por traha rapportnan estadistico pa Gobierno por cumpli cu e regla di WTO. Minister Maduro a gradici e ehecutivonan di WTO y EBRD pa nan cooperacion pa por a bini Aruba pa ofrece e tayer importante aki pa Aruba tambe por cumpli cu e reglanan internacional di destaho publico. Tambe e mandatario a gradici e ehecutivonan di DEACI pa nan cooperacion.

Bishita di minister na MOT

Riba diamars atardi siman pasa Minister Maduro a bishita MOT cu ta un di e departamentonan cu ta resorta bou Ministerio di Finansa, Economia y Cultura. Durante e bishita Minister Maduro a haya un recorido den cada seccion y na ultimo e mandatario a haya un presentacion di e trabounan cu ta wordo haci y tambe riba e cooperacion nacional y internacional cu MOT ta mantene. E mandatario a gradici cada trahador pa nan trabou valioso na bienestar di nos comunidad y a duna palabra di forza na cada un pa e preparacion necesario pa e evaluacion di Aruba door di Caribbean Financial Action Task Force na oktober 2020.

Tayer di reglanan presupuestario pa tur empleado publico encarga cu finansa

Den cuadro di e Protocol cu Hulanda di november 2018, Departamento di Finanzas ta brindando un tayer riba reglanan presupuestario na tur empleado publico encarga cu finansa di Pais Aruba. E tayer aki ta necesario pa asina por implementa e reglanan presupuestario cu a keda acorda den e Protocol cu Gobierno a sera cu Hulanda na november 2018. Despues cu Gobierno a yega na un acuerdo cu Hulanda riba e caminda cu lo cana pa e recuperacion financiero di Pais Aruba, na nivel departamental mester a traha riba e reglanan di implementacion di locual a keda acorda. Esaki a tuma su tempo y na december 2019 Aruba y Hulanda a keda cla cu esaki. E tayer ta brinda informacion y guia na tur hefe di departamento, tur empleado publico encarga cu finansa y tur coordinador di presupuesto di e diferente ministerionan, riba e reglanan pa e ehecucion di presupuestonan 2020 y 2021 den concordancia cu e Protocol di november 2018. Durante e tayer a trata e reglanan cu ta toca separacion di entrada y gasto, limitacion di proyecto PPP, reglanan di compensacion pa perdida inespera y reglanan pa entradanan inespera (meevallers/tegenvallers beleid). Minister Maduro di Finansa ta gradici e funcionarionan di Departamento di Finanzas pa e tayer y e guia y ta gradici tur empleado publico pa nan participacion y nan esfuerso di tur dia pa maneha y mehora e finanzas publico di nos Pais.

Reunion Publico proyecto ‘Bo Bario’

Diahuebs siman pasa Minister di Finansa a atende e Reunion Publico den Parlamento hunto cu Minister President y Minister di Infrastructura pa atende e debate publico riba e rapport di Controlaria General riba e proyecto ‘Bo Bario ‘y a contesta e preguntanan di e parlementarionan riba parti di Finansa.

CAFT ta positivo riba e resultado financiero di Pais Aruba

Diabierna ultimo Minister Maduro a reuni cu CAFT riba e situacion financiero di Pais Aruba. Durante di e reunion a trata diferente tema, entre nan, resultado di 2019, presupuesto 2020, cuentanan anual, pasonan tuma pa atende cu gasto di personal y debe. E tabata un bon reunion y ta mustra cu CAFT ta satisfecho cu e trabou cu Gabinete Wever-Croes a bin ta haci riba e tereno financiero.

Celebracion di Carnaval di Centro Kibrahacha 60+

Diabierna cu a pasa Minister di Cultura tabata na Centro Kibrahacha 60+ durante nan celebracion di Carnaval na nan Centro na Piedra Plat pa haci acto di coronacion di nan Reinanan di Carnaval. Tabata un bunita eleccion y e mandatario a disfruta con nos Grandinan tabata goza den ambiente di carnaval. Minister Maduro a pasa un rato ameno hunto cu e miembronan di Kibrahacha 60+. E dignatario ta felicita tur e Reinanan di Kibrahacha 60+.