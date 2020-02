Minister Plenipotencario na Washington DC, Joselin Croes Cinco studiante di Aruba ta haya e oportunidad pa por studia na University of West Florida (UWF) e aña escolar aki pagando instate-tuition fee.

Mas o menos un aña pasa Minister Plenipotencario na Washington DC, Joselin Croes, a anuncia cu e state university system di Florida a añadi Aruba den e lista di paisnan cu ta bin na remarca pa e Latin American and Caribbean Scholarship Eligibility (LAC). E universidadnan cu ta resorta bou e sistema aki ta: Florida A & M University, Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast University, Florida International University, Florida Polytechnic University, Florida State University, New College of Florida, University of Central Florida, University of Florida, University of North Florida, University of South Florida y University of West Florida.

E LAC ta duna e studiante di Aruba cu ta interesa pa ba y studia na un di e universidadnan aki e oportunidad pa por aplica pa e LAC scholarship, via e portal di e universidad. E studiante di Aruba cu logra haya e LAC scholarship ta paga un resident student fee, cu hopi biaha kiermeen un descuento di casi 40% di e international tuition fee.

E Minister Plenipotencario a compronde cu varios studiante ta encontrando contratiempo pa por bin na remarca pa e LAC scholarship pa e siguiente motibonan ; E prome motibo ta cu e studiante di Aruba no tin e puntonan necesario (3.5 GPA) y e di dos motibo ta cu e studiante no ta logra cumpli cu e exigencia di por prueba cu el a ricibi un scholarship adicional, di USD 500,00 pa semester, cu ta procede for di fondonan Mericano apropia pa un universidad, of un fondo educativo Mericano, of un compañía of fundación cu fondonan priva Mericano. Minister Plenipotencario na DC ta trahando riba e ultimo punto aki hunto cu Aruba Scholarship Foundation (OSF) y Netherlands American Foundation (NAF), pa purba logra cu nan por traha hunto na un solución.

Pero entretanto Minister Plenipotencario tin e grato placer di anuncia cu University of West Florida ta dispuesto pa ofrece cinco studiante di Aruba instate-tuition fee bou e siguiente condicionnan: UWF mes lo otorga e hoben Arubiano e suma di USD 500,00 na USA scholarship pa asina e studiante por cumpli cu e exigencia aki, e studiante mester mantene un minimo GPA di 2.7 durante ful e periodo cu e hoben ta studiando na e Universidad pa e no perde su scholarship. E MoU aki cu ta contene e exigencianan y reglanan con pa aplica, pronto lo wordo firma pa UWF y Minister di Educacion.

UWF ta situa na Pensacola, Florida y e tin mas o menos 12.000 studiante. UWF ta conoci pa duna lesnan personalisa cu klasnan chikito di mas o menos 28 studiante pa cada klas. Nan ta brinda mas di 70 minors y mas di 60 majors. E campus ta hopi grandi y bunita rondona pa naturalesa. Na aña 2019 UWF a sali e top 2 state university conforme e Florida Board of Governors. Pa mas informacion por check nan website www.uwf.edy/apply. E MoU aki lo significa cu e studiante di Aruba lo paga mas o menos USD 6,400.00 na tuition pa aña, plus USD 5,800.00 pa housing plus USD 3,800.00 pa meals, cu ta yega un total di mas o menos USD 16,000.00 pa aña.