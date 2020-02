Noticia for di Venezuela tocante oro den beslag no ta basa riba berdad

Ministerio Publico di Aruba a tuma nota di noticia den media Venezolano cu autoridadnan di Aruba lo a tuma mas cu 900 kilo di oro procedente di Venezuela den beslag. E oro aki lo a wordotrafica pa Aruba den un avioneta priva. E piloto y personananden e avioneta lo ta den detencion pa extradicion na Aruba. Ademas lo a detene funcionarionan Arubiano relaciona cu e goudvangst.

E noticia aki den media Venezolano no ta basa riba berdad. Autoridadnan Arubiano nunca a tuma casi un tonelada di oroden beslag abordo di un avioneta Venezolano. E noticia ta falso.

Nota di redaccion: Manera tabata di spera for di e promer momento cu e informe ey a keda poni na Venezuela nos tabata sa cu esey ta carece di tur berdad y cu esaki ta falso. Entretanto e fuente cu a publica esaki na Venezuela mes a kita esaki!

Nieuws uit Venezuela over in beslag genomen goud

berust niet op waarheid

Het Openbaar Ministerie van Aruba heeft kennis genomen van nieuwsberichten in de Venezolaanse media dat Arubaanse autoriteiten meer dan 900 kilo goud afkomstig uit Venezuela in beslag zouden hebben genomen. Dit goud zou in een privévliegtuig vanuit Venezuela naar Aruba zijn gesmokkeld. De piloot en de inzittenden zouden in uitleveringsdetentie zitten in Aruba en ook zouden, in verband met de “goudvangst”,Arubaanse functionarissen zijn aangehouden.

Deze nieuwsberichten berusten niet op de waarheid. Arubaanse autoriteiten hebben nimmer een privé vliegtuig vanuit Venezuela onderschept met bijna een ton aan goudbaren aan boord. Hetbetreft zogenaamd “fake news”.