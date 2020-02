Dama a baha for di auto pa cumpra pastechi lagando e muchanan den auto net den un subida sin lanta e handrem y e auto a bay atras su so!

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e bocht di Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama a baha for di auto pa cumpra pastechi lagando e muchanan den auto net den un subida sin a lanta e handrem y e auto a bay atras su so cu e muchanan aden, ora cu ela ripara ela core pa bay habri e porta esaki a dal e bente abao y e auto a sigui bay patras cruza caminda dal den poco cadushi. Pa suerte no tabata bini ningun auto riba e caminda cu net den e oranan ey ta hopi trafica. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama chauffeur cu a cay den e intento pa core drenta pa hisa e handrem.