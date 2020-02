Estudio pa bira trahador di Wardakosta a start

Posted in

Djabièrnè último 18 studiante nobo di Wardakosta ku ta siguiendo e estudio di “Basis Opleiding Kustwachter” (BOK) a marcha drenta Marinekazerne Parera despues di kuater siman intensivo di entrenamentu. Dia 20 di yanüari 2020 e studiantenan di Aruba, Kòrsou i St. Maarten a start ku e estudio di BOK ku e meta pa kuminsa un karera na Wardakosta. Durante di e kuater simannan di entrenamentu di formashon e studiantenan a ser retá mentalmente i fisikamente. Bou di guia di instruktornan di Wardakosta e hòbennan a bívak den mondi, marcha kilometernan largu, landa, kushiná, kayak, traha flòt, sigui programa den klas i hasi ehersisionan anfibioso. E último ehersisio pa kulminá e simannan di formashon a tuma lugá riba djawebs 13 di febrüari ku un marcha largu for di marduga pa kana drenta Marinekazerne Parera mainta trempan riba 14 di febrüari. Hopi di nan futuro koleganan di Wardakosta a risibí nan ku un gran aplouso na momentu ku nan a drenta kazerne. Otro siman e studiantenan lo start ku un parti nobo di nan estudio, kual ta e estudio nóutiko. Wardakosta ta desea e hòbenanan hopi eksito ku nan estudio.

Basis opleiding kustwachter gestart

Afgelopen vrijdag marcheerden de leerlingen van de nieuwe basisopleiding Kustwacht (BOK)

de Marinebasis Parera binnen na vier intensieve vormingsweken. 20 januari jl. startten de 18

jongeren van Aruba, Curaçao en St. Maarten aan de BOK met als doel een mooie carrière bij

de Kustwacht. Gedurende de vormingsweken zijn zij zowel fysiek als mentaal uitgedaagd.

Onder begeleiding van kustwachtinstructeurs hebben de jongeren de afgelopen vier weken

onder andere zowel in verschillende mondi’s gebivakkeerd, kilometers gemarcheerd,

gezwommen, zelf gekookt, gekajakt, vlotten gebouwd, programma’s in de klas gevolgd als ook

amfibische oefeningen voltooid. Hun eindoefening vond plaats in de nacht van donderdag 13 op

14 februari en eindigde met een inmars op de Marinebasis Parera. Om hen te verwelkomen

stonden veel toekomstige collega’s aan weerszijden van de ingang opgesteld om hen onder luid

applaus te ontvangen. Volgende week starten de leerlingen aan het volgende onderdeel van de

opleiding, namelijk nautisch onderwijs. De Kustwacht wenst de nieuwe leerlingen veel succes.