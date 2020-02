Guardacosta ta bai controla piscamento a base di landsbesluit y natuurbeschermingsverordening

Na anja 2017 gobierno di Aruba a publica e landsbesluit pa protekshon di flora y fauna. Den e ley aki tin diferente espesie proteha di mata y bestia cual ta ser menasa ku nan sobrevivensia.

E ley aki ta proteha tambe diferente pisca y sortonan di pisca den e awanan teritorial di Aruba. Piscamento of captura di e piscanan aki ta prohibi y personanan lo hanja un boet. Importashon of exsportashon di e piscanan protehi tambe ta prohibi y ta resulta den un boet. For di e fecha di publikashon di e landbesluit Guardacosta tawata flexibel y no a actua severo. E periodo di transishon aki tawata un periodo pa e piscadonan por a tuma bon nota di e ley.

Den anja 2020 Guardacosta ta bai controla severo abase di e ley y landsbesluit dunando boet na esunnan ku no mantene nan mes na regla. Riba e lista tin entre otro: diferente tipo di turtuga, diferente tipo di tribon, carco, kreeft etc. E natuurbeschermingsverordening y e lista den e landbesluit cu e fauna cu ta ser protehi por ser buska riba e website di gobierno di Aruba. Riba e facebook di Guardacosta por enkontra e link pa bai e dokumentonan aki.

Kustwacht gaat volgens landsbesluit en natuurbeschermingsverordening op visserij handhaven

Per 2017 heeft de Arubaanse overheid het landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna ingevoerd. In deze wet staan alle beschermde inheemse planten- en diersoorten waarvan het voortbestaan in Aruba bedreigd worden. Deze wet beschermd ook diverse vissen en vissoorten in de wateren rondom Aruba. Op de vissen en vissoorten op de lijst van fauna is een verbod om te vissen. Op het brengen (invoer) en wegbrengen (uitvoer) van deze beschermde dierensoorten wordt ook een boete opgelegd. Sinds de invoering van het landsbesluit is de Kustwacht coulant geweest en heeft niet of nauwelijks opgetreden. Deze overbruggingsperiode is een periode geweest om alle vissers de tijd te geven om kennis te nemen van de wet.

In 2020 gaat de Kustwacht volgens de wet en het landsbesluit handhaven door streng te controleren en boetes te geven indien men zich niet aan deze wet houdt. Op de lijst staan onder andere: verschillende soorten schildpadden, verschillende soorten haaien, karko, kreeft etc. De natuurbeschermingsverordening en de lijst in het landbesluit met beschermde fauna vindt men via de website van overheid Aruba. Op de facebookpagina van de Kustwacht staat een link naar deze documenten.