Royal Power Tat Fat Home Depot organisador di Copa Noord 2020 Promer reunion a bay super bon y tur desicionnan a wordo tuma

Comision Organisador di SV Royal Power ta esnan encarga pa organisa Copa Noord 2020 e aña aki. Copa Noord tur aña ta wordo organisa pa un equipo miembro. Na 2018 Tankileendert Giants a organisa Copa Noord unda Royal Power a titula campeon mientras na 2019 a toka turno na Kudawecha Redskins como organisador di Copa Noord unda Calabas Blue Jays a titula campeon. Den aña 2020 a toka turno bek na Royal Power Tat Fat Home Depot como organisador. Ultimo aña cu Royal Power a organisa Copa Noord tabata na aña 2012 esta 8 aña pasa. Diamars 11 di Februari e equiponan miembro a bini hunto pa reuni riba Copa Noord 2020. Un total di 8 equipo lo partidipa den Copa Noord 2020 enespera di confirmacion di un equipo mas.Inscripcion ta sera fin di Februari y no lo agrega equipo despues di e fecha aki. E equipo di Boroncana y Seroe Pela y vicindario esta Salbabo ta regresa den Copa Noord 2020 y CBN Eagles esta un team di hobenan di 18 aña di Centro di Bario Noord a inscribi nan equipo pa asina competi den Copa Noord 2020. Equiponan a escohe pa hunga modified systema “chata” como pitcheo oficial di Copa Noord 2020 mientras a jega na acuerdo cu cada equipo por usa nan propio batenan pero maximo 4 bate pa equipo cualnan lo wordo controla pa organisadornan y lo wordo gesticker. Como reglamento di cas a stipula cu no lo permitio batenan Miken y Z1000 ni Z 2000. Atletanan ta inverti y ta gusta usa nan propio material basta tur ta cumpli cu reglamento y battinglist WBSC. ( World Baseball and Softball Confederation). Ultimo diabierna di luna di mei of promer diabierna di luna di juni e torneo Copa Noord lo inicia cual lo wordo anucia pronto y lo termina diadomingo 28 di Juni mientras Champ of the Champs ta porgrama pa ranca sali dialuna 29 di Juni. Balanan aproba den e reunion pa Copa Noord ta bala HEINEKEN “cor” 47 cual lo wordo usa. Alabes a stipula e fecha ultimo pa entrega lista di Copa Noord ta 30 di April durante apertura di campeonato oficial di ASB na veld di Dragon Hitters ( Duracell). Pa promer biaha den historia lo hunga e playoff di Copa Noord estilo page system cual sala unanime a aproba. Pues Copa Noord ta den pleno preparacion y ta pidi equiponan pa nan prepara pa hunto nos celebra un Copa Noord 2020 den gran forma.

