Booshi Wever: ALAN HOWELL TIN BENEFICIO CU APROBACION DI E LEY NOBO DI SERLIMAR?

UPP a tuma nota di un conferencia di prensa di e parlamentario Alan Howell na unda a expresa su opinion encuanto aprobacion di e ley di Serlimar cu den dos ocacion a wordo debati y posponi den Parlamento. Segun e parlamentario ta di suma importancia pa mas pronto cu ta posibel aproba e ley aki sin mas, pasobra cada posponimento ta un desapunto pa e habitantenan di Parkietenbos y un problema pa e caha di gobierno cu ya caba ta conoce su retonan. UPP a mustra caba cu e ley aki NO tin nada di haber cu e dump na Parkietenbos y cu lo NO encera un alivio pa e bario. E ley ta mas bien e.o. un set di medida riba e pueblo y e turista y un labamento di cabez di O.Oduber.

Remarcabel di henter e splicacion cu sr. Howell a duna pakico mester aproba e ley mas liher cu ta posibel, e parlamentario ningun momento a dedica atencion na e corrupcion cu a tuma lugar na Serlimar. E hecho cu a retira e director cu a wordo tuma den servicio (handpicked) door di su ex-hefe esta Otmar Oduber. Tampoco a dedica un seconde pa splica dicon te ainda no tin un plan integral pa maneho di desperdicio na Aruba. Hasta nos Prome-Minister den defensa di e plan ad-hoc aki, a admiti cu lo presenta e plan integral despues sin bisa ki tempo esaki lo sosode. E miembronan di e partido POR den parlamento a usa e contenido di un rapport cu PAHO a presenta algun tempo atras na unda ta indica e problemanan medico, pero no a mustra riba e parti na unda PAHO ta atende e hecho cu no tin un plan integral. E parlamentario deliberamente no a haya ta necesario di para keto riba e desaster cu a sosode na Ser’i Teishi ni tampoco a puntra su mes pakico e incinerator chikito cu a wordo cumpra di carambola na unda a previlegia un sponsor, ainda no ta traha. A usa e pretexto cu tin urgencia pa fix un sponsor e proyecto aki y a cumpra un instalacion cu por ser considera den un solo palabra; UN PORKERIA.

Pregunta ta kico lo por ta e motibo pa e parlamentario Howell defende e ley di Serlimar cu tanto fervor. Ta e interes di e habitantenan di Parkietenbos ta su proposito? UPP tin mas bien e pensamento cu e tambe lo kier scapa su peyego pa motibo cu e compania di siguridad na Serlimar ta di un hende hopi cerca di dje, cual contract tambe ela haya via un procedura di fixmento. E ta mas cu obvio cu e no ta cumbini e parlamentario pa para keto riba e desaroyo sin excrupulo y destructivo cu su propio minister y lider a hiba na Serlimar “from day one” cu aprobacion y sosten completamente di e parlamentario Howell. Y p’esey ta logico cu e parlamentario no lo bay cumpli cu su tarea pa controla gobierno, pasobra esey lo nifica cu elo mester exigi un investigacion profundo y imparcial di tur e fechorianan cu a sosode na Serlimar. Un investigacion cu lo por bay demonstra con e partido POR a beneficia di e sucedido na Serlimar cu entre otro contractnan na sponsor di partido y por ta tambe na servicionan cu ta wordo brinda door di compania di seguridad riba dump.

Pregunta ta ki postura parlamento lo bay tuma si e ley atrobe wordo presenta den parlamento. Si e reunion na parlamento dia 13 di februari 2020 na unda e rapport Bo Aruba di ARA a wordo discuti, por fungi como un ehempel, anto no ta keda parlamento nada otro cu exigi un investigacion profundo door di CAD y ARA di e fechorianan cu a tuma lugar na Serlimar e ultimo 2 aña. Durante e reunion e parlamentarionan di coalicion a critica fuertemente e forma cu e gobierno anterior a malversa placa di pueblo y a señala e falta di control debido door di parlamento anterior. UPP a haci e trabou inicial pa parlamento a a haci entrega na Parlamento di tur e documentonan cu a ser entrega na MInisterio Publico. No por tin duda riba e veracidad di e documentonan, pasobra ta documentonan cu nos a haya for di O.Oduber mes por medio di un caso via LAR, pues no por bin cu e “smoesje” cu nan ta “fake”!!

Cu e documentonan aki den man e Parlamento number 10 cu tin e pretencion cu nan SÍ no ta hiba un maneho tradicional lo mester demonstra cu nan no ta simpelmente un otro Parlamento pero un Parlamento “otro”. Si dicidi di no haci trabou di e documentonan cu a ser presenta, mester wordo conclui cu keto bai na Aruba tin un “Stempelparlement”!!! Si pasa e ley sin un investigacion prome, e Parlamento aparte di ta un “Stempelparlement” a para bira manera un “koemarkt” na unda ta intercambia mercancia. Den e caso aki, ta duna RED su gana pa haya su sosten pa e ley macabro aki. Un ley cu mas bien lo ta tambe un “labamento di cabez” di Otmar Oduber y alabes un aprobacion di tur e bagamunderianan cu a bin ta sosode por lo menos desde december 2017. Nos ta wonder si partido RED ta bolbe bay core den bus pa wak proyectonan corupto manera nan a haci na 2017.

E documentonan lo ser entrega tambe na ARA y na CAFT pa ningun hende bisa cu nan no sa di e bagamunderianan den Serlimar entorno e.o. e incinerator chikito. E corupcion den e asunto di e incinerator chikito ta e top di e “ijsberg” di loke O.O. y su gang a haci den Serlimar.

Si no hasi nada awor cosnan lo sigui mescos cu loke a pasa den e.o. “Bo Aruba” y esaki ta inaceptabel!

Partido UPP

Booshi Wever

15 februari 2020