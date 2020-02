Posted in

Increible locual a sosode cu tanto control estricto na airport di Aruba tanto na yegada como na salida. Un noticiero na Peru a raporta cu un homber hoben a yega na airport Jorge Chavez na Lima saliendo for di Aruba cu un rugtas conteniendo mas di 31 mill dollar cash. Mesora a confisca e placa y a pasa e sospechoso pa autoridad investigativo internacional. Ta conosi cu e cantidad maximo di placa efectivo cu por sali of drenta paisnan ta maximo 10 mil dollar. E pregunta cu ta surgi ta, con por ta posibel cu e homber aki por a sali for di Aruba cu e montante en efectivo aki?

Homber a sali cu mas di 31 mil dollar for di Aruba sin a ser detecta! Pero a ser gara na Peru. E placa tabata scondi den diferente parti di e "rugtas" pic.twitter.com/ilaRSQu1F8 — Reportero24 (@AWE24) February 15, 2020