Polis a detene e conocido choller “Bin Laden” pa a kibra y horta den un auto di turista den Rifstraat

Diasabra mainta a drenta informe di cu un choller lo ta kibrando un bentana di auto pa drenta horta for di e auto di huur di un turista cu tabata staciona na Rifstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e auto cu bentana kibra y a compronde for di un testigo cu e sospechoso lo ta e tal choller “Bin Laden” lo a haci esaki. Un otro informe ricibi a indica cu “Bin Laden” lo ta den vecindario di U-Wanna Beer. Polis a busca den e area pero no a encontre. Un rato despues e turista a bin na su auto y a haya esaki kibra y a bati alarma. Durante cu e patruya tabata atendiendo cu e turista e choller “Bin Laden” a cana pasa bay banda di polis. Pero como cu e ley anticua ta impedi pa e polisnan actua fuera di e ora di e crimen no por detene. Manera polis a termina a wak si por encontra cun’e y afortunadamente a logra topa cun’e na Ranchostraat despues di a ricibi un instruccion pa haci e detencion for di e fiscal a detene “Bin Laden” y a bay cun’e na warda di polis.