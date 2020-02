Pustamento cu velocidad halto a ocasiona accidente riba e “Green Corridor”

Posted in

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente basta fuerte cu hende herida riba e Green Corredor na altura di Tele Aruba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 3 vehiculo unda pustamento y velocidad exageradamente halto tabata e causa di e accidente aki. Dos vehiculo tabata pustando riba Green Corridor mientras uno tabata coriendo normal, e Skyline Blanco cu tabata pustando coriendo cu velocidad halto no a tene na cuenta cu e auto cu dilanti no tabata coriendo duro y pa ora cu ela ripara esey e no por a para mas y a bay dal den e auto Honda color blauw su dilanti. E impacto aki tabata asina fuerte cu e Honda a bay draai algun biaha y finalmente a bay dal riba e vangrail. E otro vehiculo cu tabata pustando a sigui core bay e vehiculo aki ta desconoci. Debi na e impacto aki un persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.